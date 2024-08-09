Гаджет с искусственным интеллектом продается плохо и, судя по всему, не понравился пользователям.

Компания Humane надеялась использовать свой новый продукт, чтобы присоединиться к ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, вызванному ChatGPT. Однако с появлением на рынке ИИ-гаджета AI-Pin особого успеха добиться не удалось. AI-Pin стоит $700, к тому же нужно платить $24 в месяц за подключение 4G.

Источник изображения: Humane AI-Pin

В интернете есть много негативных отзывов владельцев нового гаджета. Продажи такие же плохие, как и отзывы. Об этом свидетельствуют текущие данные внутренней статистики, которую сообщает The Verge. В период с мая по август было возвращено в магазины больше AI-Pin, чем продано за этот же период. Количество имеющихся у клиентов устройств сократилось с 8000 в июне до 7000 к августу.

Согласно отчету New York Times, за апрель на гаджет было получено всего 10 000 заказов. Десятая часть того, на что на самом деле надеялись разработчики устройства.

реклама

AI Pin — это устройство, которое носят на уровне груди. Гаджет можно прикрепить к одежде, например, к карману рубашки. У устройства нет дисплея, а его функционал ограничен.

Большая часть взаимодействия с гаджетом осуществляется посредством голосовых команд, но устройство также имеет встроенный проектор, который может проецировать объекты на ладонь. Помимо того, что концепция управления на практике не работает, критике подверглись также время автономной работы и качество встроенной камеры.