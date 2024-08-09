Робот-собака из автоматического оружия будет сбивать беспилотники.

Робот-собака (или по другому робо-собака), вооруженный пулеметом, в будущем может использоваться армией США для охоты на вражеские дроны. «Четвероногий беспилотный наземный аппарат» (Qadrupedal Unmanned Ground Vehicle — Q-UGV) был продемонстрирован на учениях «Hard Kill» в Нью-Йорке.

Робот-собака с штурмовой винтовкой. Источник изображения: Армия США

В испытаниях был задействован робот Vision 60 от компании Ghost Robotics. На спине у него турель с штурмовой винтовкой, которая, скорее всего, является вариантом М16, стандартным оружием армии США. На оружии можно увидеть логотип Лаборатории прикладной физики (APL) Университета Джонса Хопкинса, которая в прошлом неоднократно поддерживала армию США в разработке новых вооруженных систем.

Винтовка имеет сравнительно крупную оптико-электронную систему прицеливания. На ней можно увидеть надпись Lone Wolf («Одинокий волк»). Скорее всего, у робота есть инфракрасное или тепловизионное оборудование для поиска целей в небе. Также робот оснащён устройством лазерного прицеливания и камерой типа GoPro.

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На опубликованном 8 августа видео показано, как роботом можно управлять удаленно с помощью планшета. Насколько возможна его работа автономно, пока не ясно.







Различные армии по всему миру экспериментируют с подобными роботами. В США, например, морская пехота разработала вездеходные наземные дроны для специальных операций.

В борьбе с террористической организацией ХАМАС в секторе Газа израильская армия тоже полагается на поддержку роботов. Там также используется Vision 60. На его спине установлен дрон, так называемый Rooster. Беспилотный наземный аппарат был разработан израильским стартапом Robotican совместно с исследовательским подразделением военных.