Программа LCS считается самым дорогостоящим проектом ВМС США.

Американская оборонная компания Austal спустила на воду авианосец USS Pierre. Это событие ознаменовало завершение строительства последнего военного корабля класса «Индепенденс» из программы LCS. Тип «Индепенденс» (англ. Independence class) — серия лёгких авианосцев США. USS Pierre (LCS-38) — 19-й корабль этого типа.

Последний американский военный корабль типа USS Independence (LCS-2, «Индепенденс», от англ. independence — «независимость») спущен на воду. Фото: ВМС США

LCS на самом деле расшифровывается как «Littoral Combat Ship» и означает что-то вроде кораблей для прибрежного боя. Однако часто в насмешку некоторые военные эксперты расшифровывают аббревиатуру LCS как «Little Crappy Ship», то есть «Маленький дрянной корабль».

Программа LCS считается одной из крупнейших и самых дорогостоящих ошибок ВМС США – после класса Zumwalt. По мнению критиков, корабли не пригодны для современных военных операций, некачественно изготовлены и плохо вооружены.

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Боевые корабли предназначены для быстрого и маневренного действия в прибрежных районах и на мелководье, ведения огня по противнику и поддержки других войск.

Фото: ВМС США

Однако корабли LCS слишком плохо оснащены мощным вооружением, чтобы подобраться близко к противнику. Разработка специального вооружения для кораблей LCS была отменена по экономическим соображениям.

Фото: ВМС США

Кроме того, у некоторых из этих кораблей были обнаружены трещины в корпусе. Все эти проблемы привели к выводу из эксплуатации первых кораблей LCS — ещё до середины предполагаемого срока окончания эксплуатации.

Фото: ВМС США

Тем не менее, в настоящее время строятся два последних корабля из серии LCS: USS Beloit (LCS-29) и USS Cleveland (LCS-31) из класса Freedom. Когда оборонная компания Fincantieri Marinette Marine достроит эти два боевых корабля, программа LCS фактически завершится.

Всего несколько дней назад был спущен на воду USS Nantucket (LCS-27) — тоже корабль LCS класса Freedom. Его порт приписки находится в Мейпорте, штат Флорида. Поэтому USS Nantucket будет дислоцироваться преимущественно в Атлантике.