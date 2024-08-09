Американская оборонная компания Austal спустила на воду авианосец USS Pierre. Это событие ознаменовало завершение строительства последнего военного корабля класса «Индепенденс» из программы LCS. Тип «Индепенденс» (англ. Independence class) — серия лёгких авианосцев США. USS Pierre (LCS-38) — 19-й корабль этого типа.
LCS на самом деле расшифровывается как «Littoral Combat Ship» и означает что-то вроде кораблей для прибрежного боя. Однако часто в насмешку некоторые военные эксперты расшифровывают аббревиатуру LCS как «Little Crappy Ship», то есть «Маленький дрянной корабль».
Программа LCS считается одной из крупнейших и самых дорогостоящих ошибок ВМС США – после класса Zumwalt. По мнению критиков, корабли не пригодны для современных военных операций, некачественно изготовлены и плохо вооружены.
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Боевые корабли предназначены для быстрого и маневренного действия в прибрежных районах и на мелководье, ведения огня по противнику и поддержки других войск.
Однако корабли LCS слишком плохо оснащены мощным вооружением, чтобы подобраться близко к противнику. Разработка специального вооружения для кораблей LCS была отменена по экономическим соображениям.
Кроме того, у некоторых из этих кораблей были обнаружены трещины в корпусе. Все эти проблемы привели к выводу из эксплуатации первых кораблей LCS — ещё до середины предполагаемого срока окончания эксплуатации.
Тем не менее, в настоящее время строятся два последних корабля из серии LCS: USS Beloit (LCS-29) и USS Cleveland (LCS-31) из класса Freedom. Когда оборонная компания Fincantieri Marinette Marine достроит эти два боевых корабля, программа LCS фактически завершится.
Всего несколько дней назад был спущен на воду USS Nantucket (LCS-27) — тоже корабль LCS класса Freedom. Его порт приписки находится в Мейпорте, штат Флорида. Поэтому USS Nantucket будет дислоцироваться преимущественно в Атлантике.