8 августа Путин утвердил легализацию майнинга и торговли криптовалютами.

Россия активно работает над созданием правовой базы для работы с биткоинами и другими криптовалютами. Недавно был принят закон об использовании криптовалют в международной торговле.

8 августа российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий майнинг криптовалюты на территории России. Закон о майнинговой индустрии вступит в силу в ноябре.



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Закон регулирует доступ к майнингу, который включает в себя как нормативный контроль, так и управление потреблением энергии. Законодательный орган проводит различие между более крупными юридическими лицами и частными лицами.

Первые, а именно юридические лица (например, компании) и индивидуальные предприниматели, должны быть зарегистрированы в официальном реестре, чтобы реализовать право на майнинг криптовалют. Запись в реестре в первую очередь служит налоговым и нормативным целям. Это правило предназначено для обеспечения нормативного контроля и обеспечения того, чтобы только контролируемые организации участвовали в процессе добычи цифровых монет в больших объемах.

Однако частные лица могут заниматься майнингом без официальной регистрации, если они не превышают определенные лимиты потребления энергии, установленные правительством. Это означает, что мелкая майнинговая деятельность частных лиц ограничена, но она всё же разрешена, если не оказывает существенного влияния на национальную энергетическую систему.

Кроме того, в законе уточняется, что добыча цифровых монет считается экономической деятельностью, которая способствует обороту компании или человека, то есть приводит к получению доходов, возникающих в результате процесса добычи криптовалют. Майнинг не следует приравнивать к «выпуску» или «созданию» цифровой валюты, что определяется протоколом соответствующей криптовалюты. Согласно закону, вознаграждением майнера за его работу считается его оборот, а не создание новых денежных единиц.

Согласно ТАСС, российский рынок также должен открыться для цифровых активов из-за границы. С одной стороны, торговля такими финансовыми продуктами разрешена на российских блокчейн-платформах. С другой стороны, эта открытость для международных цифровых активов подкреплена строгими мерами регулирования, направленными на минимизацию рисков для российской экономики.

Это дает Центральному банку России, который предложил запретить биткоин и майнинг криптовалют в 2022 году, полномочия вмешаться и остановить торговлю или внедрение таких финансовых продуктов, если он считает, что такие продукты представляют угрозу финансовой стабильности страны.

В сообщении ТАСС также говорится, что внедрение и использование цифровых валют в России поддерживается на самом высоком политическом уровне. Сообщается, что Путин признал, что цифровые активы обладают многообещающим экономическим потенциалом на встрече с российским правительством перед подписанием закона. России важно «воспользоваться моментом для немедленного создания правовой базы и регулирования, развития инфраструктуры и создания условий для обращения цифровых активов», говорится в сообщении информационного агентства.

Этот дальновидный взгляд в конечном итоге привел к введению четких законов и правил обращения с цифровыми валютами, как это происходит сейчас с Законом о майнинговой индустрии. Кроме того, могут быть созданы дополнительные платформы и технические основы, чтобы сделать обращение и торговлю цифровыми валютами в России эффективными и безопасными. Пока неизвестно, какие дальнейшие шаги последуют и будет ли разница между биткоином и другими криптовалютами признана в России и официально закреплена в законе.