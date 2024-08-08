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kosmos_news
Разработчик оружия Anduril привлекает $1,5 млрд для запуска автономных систем вооружения
Стартап Anduril получает важные заказы на оружие и планирует расширение.

Стартап Anduril Industries привлек $1,5 млрд венчурного капитала в рамках нового раунда финансирования при оценке в $14 млрд. Часть денег будет использована для строительства заводов по производству автономного оружия. Anduril предлагает своим клиентам широкий спектр автономных систем вооружения, таких как дроны, подводные аппараты или ракетные двигатели.
Дрон ALTIUS компании Anduril Industries врезается в танк. Фото: Anduril
Anduril Industries была основана в 2017 году Палмером Лаки и тремя бывшими сотрудниками Palantir. Лаки стал известен во всем мире, когда в 2014 году продал корпорации Марка Цукерберга свой первый стартап Oculus VR и его технологию VR-гарнитуры за $2 млрд.

Крупные инвесторы полагают, что Anduril совершила прорыв в оборонной отрасли всего через семь лет после основания.

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«За последние 50 лет в США не было ни одного значительного нового оборонного предприятия», — говорит Марина Серенбец, партнер Sands Capital.

Стартап Anduril в последнее время добился ряда успехов, в том числе заключил крупный контракт с ВВС США для совместного проекта в сфере истребительной авиации. Сейчас компания ищет место в США для строительства будущего гигантского завода под названием Arsenal-1. Еще одно предприятие может быть построено за границей. 

Ожидается, что площадь предприятия Arsenal-1 составит не менее 5 миллионов квадратных метров, и в нем будут работать тысячи людей. По словам директора по стратегии Криса Броуза, завод должен быть «способен производить десятки тысяч автономных транспортных средств и оружия».

Успех бизнеса Anduril обеспечивается военными конфликтами по всему миру, в которых замешаны США.

«Конфликт на Украине выявил критическую слабость способности США реагировать на кризисы. В случае крупного конфликта использование оружия и боеприпасов быстро превысит предложение — прогнозируется, что в Соединённых Штатах закончится оружие в первые несколько недель в случае крупномасштабного конфликта», — заявили в компании.

В Anduril обозначили проблемы для существующих поставщиков вооруженных сил США. Традиционная оборонная промышленность сталкивается с серьезными проблемами в адаптации производства к спросу. Медленные и низкие темпы производства, негибкие процессы и разработка уникальных, специально разработанных для оборонной промышленности систем препятствуют быстрому реагированию на спрос. Срок поставки важного оружия и боеприпасов составляет в среднем два года.

#технологии #оружие #военная техника #anduril #автономное вооружение
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