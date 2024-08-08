Эти машины будут использоваться для обслуживания наземных баз межконтинентальных ядерных ракет.

MH-139A Gray Wolf — это первая из 26 предсерийных и из всего 84 (в основном серийных) машин, заказанных ВВС США. Вертолеты, представляющие собой американизированную версию популярного в мире европейского вертолета Leonardo AW139, будут использоваться для обслуживания и защиты межконтинентальных ядерных ракетных баз. Они также предназначены для перевозки VIP-персон и персонала, обслуживающего объекты. В этом качестве они заменят вертолеты Bell UH-1N Twin Huey, принятые на вооружение в середине 1970-х годов.

AW139A Grey Eagle. Фото: Boeing

Ранее ВВС США получили шесть прототипов Grey Wolf, которые использовались для испытаний и оценки пригодности вертолета. Первый серийный вертолет был доставлен на базу Мальмстрем в Монтане.

Заключенный в 2018 году контракт на сумму $2,38 млрд будет предусматривать поставку 84 машин, а также обучение и эксплуатационную поддержку. Исполнителем контракта, в соответствии с требованиями американского законодательства, является отечественный поставщик, то есть компания Boeing. Однако она не является производителем вертолетов, а входит в консорциум вместе с итальянской Leonardo Helicopters.

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Окончательную сборку и производство осуществляют авиационные заводы в Ридли-Парке (принадлежит Boeing) и в Филадельфии (принадлежит Leonardo Helicopters). Однако многие компоненты будут производиться на других заводах Leonardo Helicopters. Например, элементы фюзеляжа MH-139 будут производиться на польском заводе PZL-Świdnik.





