Китай меняет политику в отрасли редкоземельных металлов. Это означает распространение практически полного китайского государственного контроля над подавляющим большинством мировых поставок этих ресурсов.

Власти Китая опубликовали список новых правил, которые будут применяться к отрасли добычи и переработки редкоземельных металлов. Пекин, используя аргумент национальной безопасности, намерен де-факто национализировать весь этот сектор.







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Обнародованные нормативные акты содержат недвусмысленные заявления о том, что редкоземельные металлы принадлежат государству, а их добыча или переработка будут осуществляться под контролем правительства.

На практике это означает, что Пекин расширит свой прямой политический контроль над 90% мировых поставок этого сырья. Это такие материалы, как неодим, самарий или лантан. Неодим используется в магнитах и лазерах, самарий — в стержнях управления ядерных реакторов, а лантан — для производства батарей.

Новые китайские правила должны вступить в силу 1 октября. Примечательно, что в октябре страны-члены Евросоюза проголосуют за то, будут ли признаны введенные в настоящее время временные таможенные пошлины на электромобили из Китая постоянными в ЕС.