По соглашению с Россией 30 из 76 бомбардировщиков Stratofortress в настоящее время не могут нести ядерное оружие.

Дальний бомбардировщик Boeing B-52 под названием Stratofortress считается одним из самых легендарных военных самолетов всех времен. Введенный в эксплуатацию в 1955 году, он используется до сих пор и будет эксплуатироваться до 2050 года.

Фото: ВВС США

B-52 изначально разрабатывался как носитель ядерного оружия. Однако сегодня 30 из оставшихся в ВВС 76 вариантов B-52H не могут нести ядерное оружие.

Причиной является соглашение о разоружении, заключенное между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Соглашение называется «Договор о сокращении стратегических вооружений», или сокращенно СНВ.

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Целью этого соглашения является сокращение количества ядерных боеголовок и систем доставки такого оружия. Поскольку Stratofortress подпадает под последнюю категорию, такие бомбардировщики следовало сделать безъядерным. Именно поэтому 30 из них были переоборудованы так, чтобы они могли нести только обычное вооружение.

Однако Россия приостановила действие соглашения в феврале 2023 года. В любом случае срок действия договора СНВ истекает в феврале 2026 года, и его продление кажется маловероятным. Члены Конгресса США теперь призывают ВВС США снова сделать все B-52 ядерными.

ВВС подсчитали, сколько будет стоить восстановление боеспособности 30 бомбардировщиков. Сумма составила $4,5 млн, сообщает Defense News. Соответственно, модернизация самолетов должна начаться в течение месяца после истечения срока действия договора СНВ. Ожидается, что процесс завершится к 2029 году.

Однако есть и противники этих планов. Они полагают, что увеличение числа носителей ядерного оружия может осложнить переговоры по будущим соглашениям о сокращении стратегических вооружений.

Несущий ядерное оружие B-52 можно легко отличить от обычного благодаря антеннам в форме акулы на фюзеляже. На неядерных бомбардировщиках они смещены вниз. Это означает, что спутниковые снимки самолетов можно использовать для быстрого определения того, «боеготов» ли соответствующий B-52, то есть способен ли нести ядерное оружие.

В настоящее время бомбардировщик проходит модернизацию. Вариант B-52J получит новые двигатели и улучшенный радар. B-52H имеет размах крыла 56,4 метра. Максимальная взлетная масса — 221 тонна. Из-за своих огромных размеров B-52H оснащен тормозным парашютом, предотвращающим его перемещение за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке.

Максимальная скорость — 1050 км/ч, обычная крейсерская — 819 км/ч. Практический потолок высоты составляет 15 000 метров. Дальность действия при боевых вылетах — до 14 200 километров.