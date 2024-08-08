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kosmos_news
Платформа X Илона Маска подает в суд на объединения рекламодателей за «незаконный бойкот»
Соцсеть Х миллиардера Илона Маска подала иск в суд на Глобальный альянс ответственных медиа, Всемирную федерацию рекламодателей и отдельные компании из-за «незаконного бойкота» платформы со стороны рекламодателей.

Еще в ноябре прошлого года у владельца X Илона Маска, по-видимому, не было проблем с рекламодателями, которые удалили свою рекламу с платформы из-за его противоречивых заявлений. Он даже всячески поощрял их уход. Но теперь X решительно выступает против ухода рекламодателей. По данным The Verge, компания подает антимонопольный иск против рекламодателей за «незаконный бойкот».


В иске, поданном во вторник, 6 августа, X утверждает, что Unilever, Mars, CVS, Ørsted и десятки других брендов вступили в сговор с целью «совместно удержать миллиарды долларов доходов от рекламы» посредством отраслевой инициативы Всемирной федерации рекламодателей (WFA).

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Чтобы присоединиться к инициативе WFA, получившей название «Глобальный альянс ответственных СМИ» (GARM), компании должны согласиться воздерживаться от рекламы на социальных платформах, которая не соответствует стандартам безопасности организации. 

X утверждает, что GARM «организовала рекламный бойкот Twitter», чтобы заставить компанию соблюдать стандарты безопасности инициативы. Иск был подан несмотря на то, что X объявила в прошлом месяце, что «очень рада» вернуться в GARM.


«Доказательства и факты на нашей стороне», — заявила генеральный директор X Линда Яккарино. 

По её словам, бойкот «ставит под угрозу платформу – единственное место, где можно свободно и открыто выражать свое мнение». В отдельном сообщении Илона Маска говорится, что он сам «бойкотирует любую компанию, которая пошла на поводу регуляторов».

В иске X юридический отдел компании ссылается на отчет Юридического комитета Палаты представителей от 10 июля о WFA. В нем говорится, что «скоординированное поведение WFA и GARM по демонетизации непопулярного контента вызывает тревогу». Ранее в этом месяце председатель Юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан, республиканец, разослал письма 40 компаниям, участвующим в GARM, с вопросом, почему рекламодатели нацелены на поддерживающие правые взгляды медиа, такие как The Joe Rogan Experience, The Daily Wire, Breitbart и Fox. Маск уже пригрозил подать в суд на рекламодателей, причастных к предполагаемому бойкоту.

Неясно, каковы будут шансы X в суде, поскольку возможность выбирать, где размещать рекламу, защищена Первой поправкой к Конституции США. Группа по надзору за рекламными технологиями Check My Ads заявляет, что рекламодатели имеют право «не отправлять деньги на платформу, которая пропагандирует ненависть и заговоры».

X просит суд признать действия рекламодателей незаконными и присудить компании компенсацию ущерба, которая будет определена в судебном порядке. Этот иск является последним в череде практически безуспешных судебных претензий Маска. В июне он отказался от иска против OpenAI и ее соучредителей, но в понедельник, 5 августа, снова подал на них в суд за то, что они якобы «манипулировали» Маском, чтобы он стал соучредителем некоммерческой организации для разработки безопасного и прозрачного ИИ.

#илон маск #реклама #x
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ABC News: Компания X Илона Маска подает в суд на рекламодателей из-за миллиардных потерь
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