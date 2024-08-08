Сверхзвуковой F/A-50 оснащен теми же датчиками, что и самолет F-16 Viper.

В октябре 2022 года, испытывая трудности с поддержанием в рабочем состоянии своего авиационного парка из МиГ-29 советской разработки, ВВС Болгарии объявили, что рассматривают возможность приобретения «временного» парка боевых самолетов. Речь шла о самолетах F-16 Viper («Вайпер»), которые планировалось поставить ВВС не ранее 2027 года.

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«Запросы на покупку самолетов были сделаны в четыре страны, включая Швецию, Францию, США и Израиль. На данный момент мы получили ответы от Швеции и Франции», — говорил два года назад Димитр Стоянов, тогдашний министр обороны Болгарии.

С тех пор об этом проекте замены парка истребителей ничего не было слышно. Тогда перед Софией стоял вопрос о получении шведского Gripen или французского Mirage 2000-5. Сейчас шансов на заключение сделки мало, ведь такие самолеты сейчас предназначены для Украины.

У болгарских ВВС возникла проблема, ведь они рискуют временно потерять боеспособность, в то время как ситуация с безопасностью в Черноморском регионе более напряженная, чем когда-либо. Отсюда и предложение, которое сделал ей южнокорейский производитель KAI (Korean Aerospace Industries), по информации болгарского агентства печати Novinite.

Так, после подписания с Польшей контракта стоимостью €3 млрд на 48 экземпляров, KAI предложила свои F/A-50 Golden Eagle Болгарии, а также «другим странам Центральной и Восточной Европы со стареющим парком боевых самолетов».

В случае Болгарии F/A-50 «представлен как идеальное решение для замены устаревших самолетов Aero L-39 Albatros, МиГ-29 и Су-25». Сверхзвуковой F/A-50 оснащен теми же датчиками, что и F-16 Viper, а его радиолокационная станция с активной антенной (AESA), например, заимствована у модели AN/APG-83.



«Совместимость FA-50 со стандартами НАТО, такими как обмен данными в реальном времени через Link 16 и ношение оружия западной разработки, гарантирует плавную интеграцию в совместные операции НАТО. Эта совместимость имеет решающее значение для участия Болгарии в региональной оборонной деятельности», – подчеркивает агентство Novinite.

Пока неизвестно, будут ли у болгарских ВВС средства получить хотя бы одну эскадрилью F/A-50.