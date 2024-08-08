Airbus A400M Atlas — четырёхмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолёт, предназначенный для переброски войск и грузов — теперь может сбрасывать за один раз 25 тонн груза.

В опубликованном в мае 2020 года пресс-релизе Министерство обороны США напомнило, что транспортный самолет А400М Atlas способен за один полет сбросить 25 тонн груза, «распределенного на 10 поддонах». И добавил, что «его эксплуатационные возможности» позволят «перевозить на большие расстояния и в короткие сроки значительный объем техники».

Грузовой отсек военно-транспортного самолёта Airbus A400M Atlas





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Эти возможности А400М были испытаны в Мали несколькими месяцами ранее. В сентябре 2019 года Atlas осуществил «воздушную доставку», в ходе которой в Кидаль было сброшено 30 тонн воды и продуктов питания за два захода. Тогда это был эксперимент, проведенный Центром военной авиационной экспертизы (CEAM) совместно с отрядом армейского технического отдела (STAT) и командами 1-го парашютно-десантного полка (RTP).

В свою очередь, в техническом паспорте Airbus на A400M указано, что этот самолет «может высвобождать до 25 тонн контейнеров или поддонов». Эта возможность «связана с автоматизированной системой сброса грузов». Она позволяет автоматически определить «точку выпуска для оптимальной точности» с учетом «воздействия ветра».

Ранее этот функционал не был сертифицирован регуляторами. Согласно заявлениям производителя, теперь необходимая сертификация получена.

Airbus объявила, что новые сертификаты позволяют самолету автоматически сбрасывать грузы, при этом сброс контролируется бортовым программным обеспечением, что обеспечивает большую точность и лучшую ситуационную осведомленность в боевых ситуациях.

До сих пор А400М разрешалось сбрасывать только поддоны или контейнеры, вес которых не превышал 19 тонн, причем эти операции выполнялась экипажем вручную.

Количество доставляемого груза зависит от режима сброса. Режим «гравитация» предполагает, что самолет летит слегка вверх носом, так что из открытого грузового отсека контейнеры падают на землю. Минимальная высота должна составлять 125 метров. Что касается режима катапультирования, то он позволяет существенно увеличить объем доставляемого груза.