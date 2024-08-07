Полет WZ-10 был обнаружен благодаря сайтам мониторинга воздушного движения.

Несмотря на сближение в период с 1946 и 1975 годы, вызванное единой коммунистической идеологией, Китай и Вьетнам всегда поддерживали непростые отношения, о чем свидетельствует небольшой конфликт на границе, который произошел в 1979 году. Напряженность между странами по-прежнему сохраняется, особенно в отношении островов Хоангша и Чыонгша, которые расположены в Парасельском архипелаге в Южно-Китайском море. На острова претендует Пекин, в то время как Ханой по сути контролирует эту территорию.



Этот территориальный спор между двумя странами привел к нескольким инцидентам на море, например, в 2014 году, когда Китай начал там операции по бурению нефти. Таким образом, китайский интерес к островам стал причиной сближения между Вьетнамом и Соединенными Штатами.

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Ханой объявил о проведении 9 августа совместных военных учений с Филиппинами. После этого Вьетнам столкнулся с претензиями Пекина. Китай открыто заявил, что претендует на несколько архипелагов и рифов (например на Филиппинский форпост на Второй отмели Томаса).

Хорошие отношения между Вьетнамом и Филиппинами не нравятся Китаю. Так, 2 августа Народно-освободительная армия (НОАК) запустила беспилотник HALE (High Altitude Long Endurance) WZ-10 над исключительной экономической зоной Вьетнама.

WZ-10 был обнаружен благодаря сайтам мониторинга воздушного движения, таким как FlightRadar24. Это означает, что дрон не отключил свой транспондер и что Пекин хотел, чтобы о его миссии стало известно.

Сообщается, что WZ-10 (номер 00CA6181) взлетел с острова Хайнань, затем проследовал вдоль побережья Вьетнама, а потом развернулся в районе Нячанга. По факту он не нарушал воздушное пространство Вьетнама.

Второй пролет беспилотника состоялся 7 августа. На этот раз WZ-10 следовал по той же траектории, что и первый, с той разницей, что он долетел до провинции Фанранг, примерно в 150 км от важной военно-морской базы Камрань, куда регулярно отправляются корабли ВМС США.

Согласно общедоступным данным отслеживания сервиса Flightradar24:

«Китайский военный беспилотник пролетел недалеко от побережья Вьетнама рано утром в среду, 7 августа, что стало вторым известным подобным инцидентом в этом месяце» .

На данный момент правительство Вьетнама не дало никаких комментариев. WZ-10 представляет собой беспилотник проекта HALE, который недавно поступил на вооружение. Он в основном используется для разведки, наблюдения, рекогносцировки и радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что он сможет летать на высоте 49 000 футов (15 000 метров) с крейсерской скоростью 330 узлов (около 600 км/ч). Его продолжительность полёта составляет около 20 часов. Такое устройство было впервые перехвачено японскими истребителями в мае прошлого года.