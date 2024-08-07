Стартап Autoflight установило мировой рекорд по дальности полета eVTOL (электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой); CATL хочет ускорить развитие технологии.

Китайский гигант по производству аккумуляторов CATL инвестирует миллионы долларов в стартап AutoFlight, который занимается разработкой автономных электронных воздушных такси. По данным Electrek, CATL и шанхайский стартап подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Инвестиции являются частью соглашения.

За последние три года компания AutoFlight стала известна благодаря своему флагманскому летательному аппарату с вертикальным взлетом и посадкой Prosperity I, так называемому eVTOL («электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой»).

Фото: Autoflight

Буквально в прошлом году Prosperity I получил способность переходить из вертикального в горизонтальный полет в воздухе. eVTOL впервые совершил взлет и посадку в прошлом году. В марте 2023 года Prosperity I осуществил 250-километровый полет — новый мировой рекорд для eVTOL.

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Новый партнер, компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), является лидером в разработке и производстве аккумуляторов. В то же время компания разработала аккумуляторную технологию для других видов транспорта, в том числе для электрических самолетов. Теперь CATL официально инвестирует в eVTOL.

AutoFlight поделилась подробностями своего нового соглашения о стратегическом сотрудничестве с CATL, подписанного в Шанхае на прошедших выходных. Оба партнера не раскрывают точную сумму инвестиций и детали соглашения о сотрудничестве. Однако, по словам разработчика eVTOL, сумма составляет «несколько сотен миллионов долларов».

Объединив свои ресурсы и технический опыт, обе компании стремятся сосредоточиться на повышении плотности энергии и производительности аккумуляторов eVTOL. Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую дальность полета и большую грузоподъемность, одновременно достигая значительного улучшения безопасности.

Стартап объясняет, что новые инвестиции CATL помогут ускорить развитие технологии eVTOL, а также укрепят технические возможности аэротакси. Заглядывая в будущее (после завершения финансирования), стартап заявляет, что ускорит реализацию планов исследований и разработок, а также сертификации летной годности.

AutoFlight уже объявила, что разрабатывает свою технологию в Аугсбурге, чтобы получить одобрение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) для пассажирских рейсов в 2025 году. Сертификация Prosperity I Управлением гражданской авиации Китая (CAAC) официально началась в апреле 2024 года.