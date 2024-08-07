Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Electrek: CATL инвестирует сотни миллионов долларов в стартап воздушного такси AutoFlight
Стартап Autoflight установило мировой рекорд по дальности полета eVTOL (электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой); CATL хочет ускорить развитие технологии.

Китайский гигант по производству аккумуляторов CATL инвестирует миллионы долларов в стартап AutoFlight, который занимается разработкой автономных электронных воздушных такси. По данным Electrek, CATL и шанхайский стартап подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Инвестиции являются частью соглашения. 

За последние три года компания AutoFlight стала известна благодаря своему флагманскому летательному аппарату с вертикальным взлетом и посадкой Prosperity I, так называемому eVTOL («электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой»).
Фото: Autoflight 
Буквально в прошлом году Prosperity I получил способность переходить из вертикального в горизонтальный полет в воздухе. eVTOL впервые совершил взлет и посадку в прошлом году. В марте 2023 года Prosperity I осуществил 250-километровый полет — новый мировой рекорд для eVTOL.

реклама

Новый партнер, компания Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), является лидером в разработке и производстве аккумуляторов. В то же время компания разработала аккумуляторную технологию для других видов транспорта, в том числе для электрических самолетов. Теперь CATL официально инвестирует в eVTOL.

AutoFlight поделилась подробностями своего нового соглашения о стратегическом сотрудничестве с CATL, подписанного в Шанхае на прошедших выходных. Оба партнера не раскрывают точную сумму инвестиций и детали соглашения о сотрудничестве. Однако, по словам разработчика eVTOL, сумма составляет «несколько сотен миллионов долларов». 

Объединив свои ресурсы и технический опыт, обе компании стремятся сосредоточиться на повышении плотности энергии и производительности аккумуляторов eVTOL. Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую дальность полета и большую грузоподъемность, одновременно достигая значительного улучшения безопасности.

Стартап объясняет, что новые инвестиции CATL помогут ускорить развитие технологии eVTOL, а также укрепят технические возможности аэротакси. Заглядывая в будущее (после завершения финансирования), стартап заявляет, что ускорит реализацию планов исследований и разработок, а также сертификации летной годности.

AutoFlight уже объявила, что разрабатывает свою технологию в Аугсбурге, чтобы получить одобрение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) для пассажирских рейсов в 2025 году. Сертификация Prosperity I Управлением гражданской авиации Китая (CAAC) официально началась в апреле 2024 года.

#технологии #транспорт #воздушное такси
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия создала дрон «Воган-9СП», который будет охотиться на украинские БПЛА
5
Задержка возвращения космического корабля Starliner на Землю может ещё больше затянуться из-за ПО
2
В 2027 году Россия планирует начать серийное производство спутников
2
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Xiaomi выпустила маршрутизатор BE6500 Wi-Fi 7 стоимостью 70 долларов
+
Bloomberg: Уоррен Баффет вышел из акций Apple, Bank of America и других, перед их падением
1
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
3
Lenovo начала продажи ThinkBook Plus Gen5 Hybrid - ноутбук и планшет в одном устройстве
+
АвтоВАЗ выдает сотрудникам кредиты на Lada под 0,01% годовых, в то время как банки предлагают 30%
4
В России построят роскошный электрический круизный лайнер для путешествий по Байкалу
5
Исследование показало, что бозон Хиггса может угрожать стабильности нашей Вселенной
+
Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
12
Меркурис: ВСУ может остаться без ракет в случае эскалации на Ближнем Востоке
+
Российские инженеры отправили в СВО первую партию дронов «Ветер» с системой наведения на базе ИИ
4
В Крыму обновят трассу соединяющую Симферополь и Черное море
1
AMD может готовить новые бюджетные видеокарты Radeon RX 7400 и RX 7300
1
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 560.81 и добавила в бета-версию NVIDIA App новые возможности
3
Nvidia разыгрывает игровой ПК на базе RTX 4090
3
КАМАЗ запускает новую модификацию двигателей для гусеничных бульдозеров ЧЕТРА
+
Samsung готовится к запуску Galaxy S24 FE и уже добавила страницу поддержки устройства на свой сайт
+

Популярные статьи

Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
148
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
3
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
7
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
9
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
14
Клонирование жесткого диска в Windows 11 - пошаговое руководство
3
5 лучших веб-браузеров с искусственным интеллектом в 2024 году
2
6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито
31
Слезы олдфага - вспоминаем лучшие игры 1999 года
24

Сейчас обсуждают

armadaovs
16:38
то что они погонят до урала не отменяет факта вторжения чужой армии. фактически это объявление войны.
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
OgoGoLog
16:37
"Хрюк последней надежды". Зеля во всю уже продумывает документ для сдачи. Пытается хоть как-то смягчить своё поражение и пытается хоть какие-то переговорные позиции для себя выкроить. Снять часть люде...
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
armadaovs
16:36
не знал что новости минобороны рф это "панические слухи подогреваемые украинской ципсо". а что скажет верховный главком? всё ещё всё идёт по плану? вторжение нескольких сотен бандеровцев это часть пла...
Российская армия поразила пункты дислокации резервов ВСУ и склады с боеприпасами в Сумской области
Palkovvodec
16:33
Щас бы от либероидных лузеров про проигрыши слушать 😂
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
Palkovvodec
16:33
Проиграл ты, змагарышный нацик с влажными мечтами. Лучше бы считал последние дни своей свободы или даже жизни, ведь такие как ты часто внезапно падают на лезвие ножа.
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
armadaovs
16:33
а потом бублик/зелот напишет статейку на тему "почему вам стоит купить видеокарту nvidia".
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
dmitry07
16:28
Женщины не могут без сарказма.
Путин впервые прокомментировал вооружённую агрессию ВСУ в Курской области
Александр Кононович
16:25
Так и Россия ещё не выиграла. Более того - она уже проиграла, остались только детали : захватит ли территории Украины и сколько. Но по итогу выйдет одно - эти события приведут к распаду. В свое время...
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
Clamwult
16:25
То что на видео NJ Tech лютая чушь, была 4060 Ти, было 50+ фпс с трассировкой пути и DLSS качество в ФХД. С обычными ультра настройками и ультра трассировкой 60 без DLSS, с DLSS за 90
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
Palkovvodec
16:23
Смешные манипуляции от змагарышного нацика. Про стиралки и унитазы ещё расскажи, конченович.
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем