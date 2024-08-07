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kosmos_news
Военно-промышленный комплекс России предлагает модернизировать БМП-3
В России планируют масштабную модернизацию боевых машин пехоты БМП-3.

Военно-промышленный комплекс России разработал концепцию модернизации боевых машин пехоты БМП-3. Главным элементом модернизации должна стать пусковая установка противотанковых управляемых ракет, установленная на башне.

Сообщается, что эта идея продиктована низкой эффективностью ПТУР (противотанковые управляемые ракеты), используемых в БМП-3. Сообщений о применении в боевых действиях управляемых ракет, выпущенных из 100-мм артиллерийской установки 2А70, очень мало.


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Предложение российского военно-промышленного комплекса предполагает размещение на башне машины дополнительного модуля, содержащего две сдвоенные пусковые установки ПТУР, а также необходимое оборудование наблюдения и прицеливания. Примечательно, что концепция создавалась в научно-исследовательском центре в Омске, а не на «Курганмашзаводе», где производят БМП-3.

Можно предположить, что предлагаемыми в модернизации ПТРК станут 9М133 «Корнет-Э», которые используется на старых БМП-2, модернизированных до образца БМП-2М «Бережок». Такое решение позволило бы значительно повысить огневую мощь БМП-3. Модернизированный противотанковый ракетный комплекс призван пробивать толстую броню многих современных основных боевых танков (свыше 1000 мм броневой стали против нынешних 550-750 мм) и увеличивать дальность стрельбы (до 5,5 км вместо 4 км). 

Идея замены ПТУР на БМП-3 кажется оправданной. Такая модификация могла бы решить одну из многих проблем, с которыми сталкивается эта машина с момента ее поступления на вооружение. Однако данное предложение вызывает много вопросов. Не лучше ли и проще было бы пойти по пути модернизации БМП-2 и разместить пусковые установки по бокам башни? Это позволило бы снизить риск повреждения дополнительного модуля при движении в городской или лесной местности. Конечно, это всего лишь концепция, которая может претерпеть изменения.

БМП-3 — гусеничная боевая машина пехоты, призванная полностью заменить более старые БМП-1 и БМП-2. Машина была принята на вооружение Советской Армии в 1990 году, однако распад СССР не позволил ей поступить на вооружение в таком большом количестве, как ее предшественники.

Основное вооружение — 100-мм нарезная артиллерийская установка 2А70. В одном комплекте находится 22 снаряда, а общий запас боекомплекта составляет 40 снарядов. Пушка может стрелять как классическими осколочно-фугасными снарядами (ЗУОФ-17/19), так и противотанковыми управляемыми ракетами семейств 9М117 «Бастион», 9М117М «Кан и 9М117М1 «Аркан». Последние способны пробить эквивалент 550-750 мм гомогенной броневой стали, покрытой динамической защитой. Снаряд может ликвидировать основные боевые танки старых типов при попадании в лобовую часть машины.
БМП-3 Практическая скорострельность при стрельбе обычными боеприпасами составляет 10 выстрелов в минуту. Пусковая установка 2А70 спарена с 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 7,62-мм универсальным пулеметом ПКТ. Еще две пушки разместили в передней части корпуса. Экипаж состоит из трех человек, а десант – до семи солдат. Они защищены броней толщиной до 35 мм (лобовая часть корпуса). Приводным агрегатом является двигатель УТД-29М мощностью 500 л.с., позволяющий 18,7-тонной машине развивать скорость до 72 км/ч на суше и до 10 км/ч при преодолении водных препятствий.

#россия #военная техника #бмп-3 #боевые машины пехоты
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