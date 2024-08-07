Модульные внешние загрузочные станции, способные увеличить нагрузку для вооружения, испытываются на легендарном бомбардировщике B-1B.

ВВС США испытывают необычное устройство, предназначенное для значительного увеличения боевой нагрузки на истребители. Благодаря модульным внешним загрузочным станциям — модульным пилонам с адаптируемой нагрузкой (LAM) — на истребителях можно будет размещать дополнительные ракеты.

Гиперзвуковые ракеты могут монтироваться необычными способами. Источник изображения: ВВС США

Такая загрузочная система LAM в настоящее время проходит испытания на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. В качестве испытательного самолета используется легендарный дальний бомбардировщик B-1B Lancer.

B-1B Lancer

Как поясняется в заявлении ВВС США, испытанные пилоны также можно будет использовать на множестве других самолетов. Целью является достижение «максимальной степени гибкости».

B-1B Lancer

В ВВС США прямо не уточнили, какой тип вооружения будет установлен на LAM. На изображениях, опубликованных ВВС, можно увидеть боеприпас Joint Direct Attack Munition (JDAM) массой 900 килограммов.

B-1B Lancer

Помимо обычных боеприпасов, гиперзвуковые ракеты, вероятно, были приоритетным оружием при разработке станций внешней загрузки. Тот факт, что гиперзвуковые ракеты могут быть использованы таким образом в будущем, неоднократно обсуждался.

Такие боеприпасы могут размещаться на B-1B. Источник изображения: ВВС США

Это конструкторское решение позволит запускать ракеты нового типа с множества различных самолетов. Такие LAM также значительно усложнят вражеским силам прогнозирование того, какие типы оружия следует ожидать при атаке.

Первоначально в эпоху холодной войны бомбардировщик B-1B имел в общей сложности 8 внешних погрузочных станций. Однако из-за договоров о разоружении их больше не разрешалось использовать. Нынешняя система LAM была разработана компанией Boeing.

реклама

В оборонной компании ранее уже заявляли, что бомбардировщик B-1B может быть оснащен шестью модульными пилонами. Каждый LAM предназначен для перевозки двух ракет, что позволяет загрузить максимум 12 дополнительных единиц вооружения.