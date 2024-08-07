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kosmos_news
США испытывают новую систему размещения гиперзвуковых ракет на бомбардировщиках B-1
Модульные внешние загрузочные станции, способные увеличить нагрузку для вооружения, испытываются на легендарном бомбардировщике B-1B.

ВВС США испытывают необычное устройство, предназначенное для значительного увеличения боевой нагрузки на истребители. Благодаря модульным внешним загрузочным станциям — модульным пилонам с адаптируемой нагрузкой (LAM) — на истребителях можно будет размещать дополнительные ракеты.
Гиперзвуковые ракеты могут монтироваться необычными способами. Источник изображения: ВВС США
Такая загрузочная система LAM в настоящее время проходит испытания на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. В качестве испытательного самолета используется легендарный дальний бомбардировщик B-1B Lancer.
B-1B Lancer
Как поясняется в заявлении ВВС США, испытанные пилоны также можно будет использовать на множестве других самолетов. Целью является достижение «максимальной степени гибкости».
B-1B Lancer
В ВВС США прямо не уточнили, какой тип вооружения будет установлен на LAM. На изображениях, опубликованных ВВС, можно увидеть боеприпас Joint Direct Attack Munition (JDAM) массой 900 килограммов.
B-1B Lancer
Помимо обычных боеприпасов, гиперзвуковые ракеты, вероятно, были приоритетным оружием при разработке станций внешней загрузки. Тот факт, что гиперзвуковые ракеты могут быть использованы таким образом в будущем, неоднократно обсуждался.
Такие боеприпасы могут размещаться на B-1B. Источник изображения: ВВС США
Это конструкторское решение позволит запускать ракеты нового типа с множества различных самолетов. Такие LAM также значительно усложнят вражеским силам прогнозирование того, какие типы оружия следует ожидать при атаке.

Первоначально в эпоху холодной войны бомбардировщик B-1B имел в общей сложности 8 внешних погрузочных станций. Однако из-за договоров о разоружении их больше не разрешалось использовать. Нынешняя система LAM была разработана компанией Boeing.

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В оборонной компании ранее уже заявляли, что бомбардировщик B-1B может быть оснащен шестью модульными пилонами. Каждый LAM предназначен для перевозки двух ракет, что позволяет загрузить максимум 12 дополнительных единиц вооружения.

#сша #авиация #военная техника #самолеты #бомбардировщик #гиперзвуковые ракеты #b-1
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