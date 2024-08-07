ВВС США испытывают необычное устройство, предназначенное для значительного увеличения боевой нагрузки на истребители. Благодаря модульным внешним загрузочным станциям — модульным пилонам с адаптируемой нагрузкой (LAM) — на истребителях можно будет размещать дополнительные ракеты.
Такая загрузочная система LAM в настоящее время проходит испытания на базе ВВС Эдвардс в Калифорнии. В качестве испытательного самолета используется легендарный дальний бомбардировщик B-1B Lancer.
Как поясняется в заявлении ВВС США, испытанные пилоны также можно будет использовать на множестве других самолетов. Целью является достижение «максимальной степени гибкости».
В ВВС США прямо не уточнили, какой тип вооружения будет установлен на LAM. На изображениях, опубликованных ВВС, можно увидеть боеприпас Joint Direct Attack Munition (JDAM) массой 900 килограммов.
Помимо обычных боеприпасов, гиперзвуковые ракеты, вероятно, были приоритетным оружием при разработке станций внешней загрузки. Тот факт, что гиперзвуковые ракеты могут быть использованы таким образом в будущем, неоднократно обсуждался.
Это конструкторское решение позволит запускать ракеты нового типа с множества различных самолетов. Такие LAM также значительно усложнят вражеским силам прогнозирование того, какие типы оружия следует ожидать при атаке.
Первоначально в эпоху холодной войны бомбардировщик B-1B имел в общей сложности 8 внешних погрузочных станций. Однако из-за договоров о разоружении их больше не разрешалось использовать. Нынешняя система LAM была разработана компанией Boeing.
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В оборонной компании ранее уже заявляли, что бомбардировщик B-1B может быть оснащен шестью модульными пилонами. Каждый LAM предназначен для перевозки двух ракет, что позволяет загрузить максимум 12 дополнительных единиц вооружения.