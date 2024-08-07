В интервью Fox News Трамп резко раскритиковал Google.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пожаловался на Google. В интервью Fox News он обвинил технологическую компанию в том, что она не извинилась перед ним за блокировку результатов поиска о покушении на кандидата в президенты.

Фото: REUTERS Трамп заявил, что другие медиа-гиганты, в отличие от Google, извинились бы перед ним. В интервью Трамп также пожаловался на своего оппонента Камалу Харрис и обвинил Google в том, что технологический гигант ранжирует ее лучше в результатах поиска. Шесть лет назад Трамп предъявил Google обвинения в том, что ее алгоритмы работают в пользу демократов. Другие члены Республиканской партии в последние дни придерживались аналогичной риторики.

В эфире Fox News Трамп сказал:

реклама «Google действовала безответственно».

Затем он добавил, что, по его мнению, Google скоро закроют, потому что Конгресс США больше не будет мириться с такой политикой компании.

«Я действительно в это верю. Компания Google должна вести себя осторожнее», — сказал Трамп.

При этом Трамп похвалил Илона Маска и его платформу X. Маск не только публично поддерживает Трампа, но и вкладывает финансовые ресурсы в его предвыборную кампанию. В целом отношения между Трампом и технологическими гигантами улучшились по сравнению с его первым сроком. Однако у Трампа, похоже, есть особая неприязнь именно к Google.

5 августа стало известно, что суд в Вашингтоне постановил, что компания обладает монополией на поиск в интернете, и избавляется от конкуренции, используя недобросовестные средства. Google хочет обжаловать это решение.

Остается неясным, какие последствия решение суда, принятое в понедельник, в конечном итоге будет иметь для Google, пользователей интернета и конкурентов. Должны быть проведены дальнейшие разбирательства о возможных последствиях. Кроме того, апелляция может занять годы.

В центре внимания разбирательства были сделки на миллиарды долларов, благодаря которым Google на долгие годы стала поисковой системой по умолчанию в веб-браузере Safari на iPhone от Apple или в Firefox. Анализируя дело, судья Амит Мехта первоначально пришел к выводу, что Google обладает монополией на рынке поисковых систем. Одной из причин этого является то, что группа может повышать цены для рекламных клиентов, не опасаясь негативных последствий.