Министры энергетики Сербии и Румынии Дубравка Дзедович Ханданович и Себастьян Бурдуз подписали в понедельник, 5 августа, в Кладове меморандум о сотрудничестве в строительстве газопровода, соединяющего Сербию с Румынией, сообщает информационное агентство Beta.
«Таким образом, Сербия получит еще одно направление поставок природного газа, соединив узел Мокрин в Сербии с транспортным трубопроводом BRUA в Румынии», — отметило агентство Beta.
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Министр энергетики Дубравка Джедович заявила, что сотрудничество между Сербией и Румынией в области энергетики «является важной поддержкой для безопасности энергопоставок для граждан и экономики обеих стран». Об этом свидетельствует тот факт, что в 2023 году 28% от общего объема торговли относилось к сделкам в энергетической сфере.
«Благодаря связи с Румынией и Болгарией, а в предстоящий период с Северной Македонией Сербия становится незаменимой транзитной страной и важным партнером в обеспечении энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы», — добавила сербский министр.
В конце 2023 года Сербия начала получать газ из Азербайджана, поступающий в страну по газопроводу, проходящему через соседнюю Болгарию.
Белград предпринимает шаги по диверсификации источников поставок газа, поскольку Сербия практически полностью зависит от российского сырья, а доля внутренней добычи составляет менее 13%.