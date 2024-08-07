Белград концентрируется на новых направлениях поставок газа.

Министры энергетики Сербии и Румынии Дубравка Дзедович Ханданович и Себастьян Бурдуз подписали в понедельник, 5 августа, в Кладове меморандум о сотрудничестве в строительстве газопровода, соединяющего Сербию с Румынией, сообщает информационное агентство Beta.



«Таким образом, Сербия получит еще одно направление поставок природного газа, соединив узел Мокрин в Сербии с транспортным трубопроводом BRUA в Румынии», — отметило агентство Beta.

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Протяженность участка газопровода составит 13 км в Сербии и 86 км в Румынии. Ожидаемая мощность газопровода составляет не менее 1,6 млрд кубометров газа, а участок в Сербии будет завершен к 2027 году.

Министр энергетики Дубравка Джедович заявила, что сотрудничество между Сербией и Румынией в области энергетики «является важной поддержкой для безопасности энергопоставок для граждан и экономики обеих стран». Об этом свидетельствует тот факт, что в 2023 году 28% от общего объема торговли относилось к сделкам в энергетической сфере.

«Благодаря связи с Румынией и Болгарией, а в предстоящий период с Северной Македонией Сербия становится незаменимой транзитной страной и важным партнером в обеспечении энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы», — добавила сербский министр.

В конце 2023 года Сербия начала получать газ из Азербайджана, поступающий в страну по газопроводу, проходящему через соседнюю Болгарию.

Белград предпринимает шаги по диверсификации источников поставок газа, поскольку Сербия практически полностью зависит от российского сырья, а доля внутренней добычи составляет менее 13%.