Zalando увеличила чистую прибыль за второй квартал 2024 года. Часть этой прибыли будет инвестирована в новые решения искусственного интеллекта и новые стратегии продаж в Китае.

В прошлом году европейская компания электронной коммерции Zalando представила ИИ-помощника по моде, который будет работать с ChatGPT от OpenAI. Опираясь на это решение, компания теперь хочет активизировать сотрудничество с OpenAI для разработки новых решений искусственного интеллекта для индустрии моды.







реклама «В долгосрочной перспективе мы хотим обслуживать около 15% европейского рынка моды, общий объем которого составляет 450 миллиардов евро», — заявил изданию Handelsblatt генеральный директор Роберт Генц.

Эта новость появилась после того, как Zalando сообщила о более высокой чистой прибыли во втором квартале 2024 года, чем в предыдущем году. Чистая прибыль составила почти 96 миллионов евро, что на 69% выше, чем в том же квартале 2023 года.

Пока компания обслуживает менее трех процентов рынка. Помимо более широкого использования искусственного интеллекта, Zalando также инвестирует в новые стратегии. В Шэньчжэне (Китай) будет построен технологический центр со штатом около 100 сотрудников. Целью центра является разработка новых стратегий для европейского рынка электронной коммерции.

Прежде всего, основное внимание будет уделено социальной коммерции, то есть продаже товаров через социальные сети. Китай считается новатором в этой области. У Zalando пока нет офиса в Китае.

Zalando также хочет расширить направления «бизнес для клиента» (B2C) и «бизнес для бизнеса» (B2B). При этом рынок B2C должен продолжать оставаться приоритетным для компании.

В сфере B2B основное внимание уделяется логистическому бизнесу, которым Zalando управляет совместно с Fulfillment Solutions. Zalando берет на себя логистику для партнеров на платформе, а также предлагает услуги под названием Zeos компаниям за пределами своей платформы.