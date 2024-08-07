С новым устройством Google позиционирует себя как конкурента Apple TV

Google официально объявила о выпуске устройства TV Streamer. В отличие от широко используемого сейчас Chromecast, это не флешка, а скорее ТВ-приставка, работающая под управлением операционной системы Google SmartTV Android TV.

Фото: Google

Google TV Streamer поставляется с пультом дистанционного управления, дизайн которого сильно напоминает пульт дистанционного управления Chromecast. Заметное отличие — кнопки громкости. Они расположены сверху, а не сбоку справа.

На пульте появилась свободно программируемая кнопка, которой можно назначить либо потоковое приложение по выбору, либо другую функцию. Есть и практичная функция для всех, кто постоянно ищет пульт: устройство подает сигнал, если дать голосовую команду или при нажатии кнопки на приставке.

Фото: Google

Помимо обязательного порта HDMI 2.1, на приставке также есть порт USB-C для питания и порт Ethernet (1 Гбит/с). Оперативная память и объем памяти были значительно увеличены по сравнению с Chromecast и составляют 4 ГБ и 32 ГБ соответственно.

реклама

Есть Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц/5 ГГц) и Bluetooth 5.1. Однако новейший стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) не поддерживается.

Форматы изображений включают в себя все необходимое для потребления мультимедиа. Поддерживаются форматы Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG в качестве видео и Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby Atmos в качестве аудио. 4K HDR воспроизводится со скоростью до 60 кадров в секунду.

Фото: Google

Помимо развлекательного устройства, приставка также должна функционировать как центр умного дома. Для этого используется стандарт Matter, для которого TV Streamer выступает в качестве концентратора. Это означает, что можно интегрировать совместимые с Matter устройства непосредственно в экосистему домашней автоматизации (умного дома) Google Smart Home.

Google хочет использовать дополнительные вычислительные мощности — как могло быть иначе — для приложений искусственного интеллекта. Например, должна быть возможность спросить о фильме, который «напоминал отпуск».

Фото: Google

С увеличением размера и вычислительной мощности по сравнению с Chromecast цена также увеличивается. Google TV Streamer стоит примерно $130. Комплект поступит в продажу с 24 сентября.

Для сравнения: нынешний Apple TV 4K с 64 ГБ памяти стоит в официальных магазинах Apple $185. Chromecast с Google TV в версии 4K доступен в Google Store за $75.