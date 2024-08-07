«Курганмашзавод» поставил Сухопутным войскам РФ очередную партию новых боевых машин пехоты.

Российская госкорпорация «Ростех» сообщила, что ее завод «Курганмашзавод» поставил Сухопутным войскам РФ очередную партию новых боевых машин пехоты.

БМП-3

В поставку входят боевые машины пехоты БМП-3, а также ряд боевых машин-амфибий БМД-4М. Предприятие «Курганмашзавод» также проводит реконструкцию старых машин, таких как БМП-1, БМП-2 и БМД-2. Ожидается, что последняя поставка будет включать примерно 29-31 БМП-3, а также примерно 10 единиц БМД-4М. Это соответствует имеющейся информации о темпах производства новых боевых бронированных машин.

Также сообщается, что новые танки Т-90М поставляются партиями, которые в среднем состоят примерно из 11-15 машин, максимум примерно из 20 единиц.

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Текущее производство должно дополняться реконструкцией и ограниченной модернизацией старых машин, хотя темпы этих работ до конца неизвестны из-за различного технического состояния и объема требуемых работ. Нет сомнений в том, что Россия обладает значительными производственными возможностями.

Также стоит отметить, что боевые машины пехоты и десанта адаптированы для установки дополнительных комплектов брони.



