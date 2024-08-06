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kosmos_news
Уоррен Баффет продал акции Apple незадолго до падения фондового рынка
Легендарный инвестор продал почти половину своих акций Apple. Учитывая потрясения на фондовом рынке 5 августа, это решение кажется почти пророческим.

Возможно, легендарный инвестор Уоррен Баффет предсказал падение цен на акции. Еще до того, как в понедельник, 5 августа, цены акций и индексы фондовых рынках во всем мире рухнули, его инвестиционная компания Berkshire Hathaway продала почти половину принадлежащих ей акций Apple.
Уоррен Баффет продает акции Apple
Компания объявила о продаже акций еще в субботу, 3 августа. Во втором квартале было продано 390 миллионов акций Apple, а это означает, что Berkshire по-прежнему владеет около 400 млн акций Apple. В понедельник многие фондовые биржи по всему миру ушли в минус, причем особенно от падения цен пострадали акции технологических компаний: американская технологическая биржа NASDAQ завершила день с потерей 4%.

Однако Баффет ещё до этого начал продавать акции Apple. В первом квартале года он продал 115 миллионов акций. Тогда Баффет заявил, что продажа произошла по налоговым соображениям. Администрация Джо Байдена планирует в следующем году удвоить налог на прирост капитала крупных инвесторов до 39,6%.

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Баффет на самом деле был поклонником Apple с 2016 года, и порой на акции компании-производителя iPhone приходилось около половины всех инвестиций Berkshire Hathaway. Согласно последнему годовому отчету, на конец 2023 года компания владела акциями Apple на сумму $119 млрд, что значительно больше, чем другие крупные инвестиции (акции Bank of America на сумму $34,2 млн или акции Coca-Cola на сумму $25,4 млрд).

Баффет не прокомментировал, что стояло за уходом из Apple. Возможно, акции Apple просто стали слишком дорогими, чтобы их можно было продолжать держать. В середине июля цена достигла нового рекордного максимума, ранее стоимость выросла более чем в четыре раза за пять лет; Аналитики сомневаются в будущей бизнес-модели Apple и понизили рейтинг акций в первом календарном квартале 2024 года, в первую очередь из-за падения спроса на iPhone в Китае.

В результате текущей продажи денежные резервы Berkshire Hathaway увеличиваются на $88 млрд до $277 млрд. Легендарный инвестор в последнее время почти не делал новых инвестиций, что, возможно, указывает на то, что он ожидает неспокойных времен на фондовых рынках.

93-летнего Баффета также называют «Оракулом из Омахи», поскольку он десятилетиями предсказывал развитие событий на фондовых рынках. Баффет — седьмой богатейший человек на земле.

#apple #акции #уоррен баффет
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