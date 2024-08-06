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Defence24: Британская армия отказывается от устаревших разведывательных танков FV107 Scimitar
Разведывательные танки FV107 Scimitar, скорее всего, будут полностью сняты с вооружения британской армии к концу 2024 года. Этот процесс начался в прошлом году и на данный момент снято 97 из 114 танков.

Британские разведывательные танки FV107 Scimitar поступили на вооружение британской армии в середине 1970-х годов. За несколько десятилетий своей службы они приняли участие, в том числе в Фолклендской войне и операции в Афганистане.
FV107 Scimitar. Фото: Википедия
Со временем общее количество выпущенных для Великобритании более 300 машин были выведены из эксплуатации. Эти танки были проданы в различные страны и частные компании. Одним из примеров стран, приобретших Scimitar у Великобритании, стала Латвия, которая в 2014 году закупила в общей сложности 123 машины. Однако спустя десятилетие ведется поиск новой военной техники, на этот раз боевой машины пехоты. В случае Великобритании преемником Scimitar являются постепенно внедряемые машины Ajax. Об этом 6 августа сообщил портал Defence24.

В последние годы на вооружении британской армии имелось менее 150 FV107, включая 50 версий Mk.2, созданных в 2010 году. В прошлом году Украине было передано 23 машины этого образца. Кроме того, начался процесс массового снятия с вооружения Scimitar, несмотря на то, что целевой вариант машины Ajax на вооружение не принят. Эту информацию подтвердило министерство обороны Великобритании в мае этого года, о чем сообщает сайт UK Defense Journal. Процесс вывода из эксплуатации должен был завершиться еще в прошлом году, однако официальное списание, скорее всего, произойдет к концу 2024 года.
Британский разведывательный танк FV107 Scimitar Mk.2 с дополнительной решетчатой броней во время миссий в Афганистане. Фото: Википедия
Таким образом, предположения о выводе FV107 (и многих других видов вооружения, таких как гаубицы AS-90 или БМП FV510 Warrior) к 2030 году оправдались. Потребуется их замена боевыми разведывательными машинами Ajax в соотношении 1:1.

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Для этого необходимо время из-за последующего переноса сроков достижения этими машинами начальной боевой готовности (в настоящее время предполагается, что это произойдет к 2025 году). Таким образом, 114 машин будут выведены из состава британской армии, а их преемник появится на вооружении через несколько лет, если не возникнет дальнейших проблем.

Великобритания, возможно, захочет продать отозванные машины (неизвестно, есть ли еще экземпляры в резервах британской армии). Также нет информации о возможных переговорах, например, с Украиной, у которой уже есть несколько десятков «Ятаганов» в двух вариантах. 

Несмотря на свой возраст, FV107 Scimitar могут стать заманчивым вариантом для других стран за пределами Европы, таких как Иордания, которая уже использует их в версии Mark 1. Возможно, как и несколько сотен различных типов машин семейства FV100, они будут проданы частным коллекционерам и компаниям. 

FV107 Scimitar — легкий разведывательный танк, первоначально использовавшийся британской армией. Он был изготовлен компанией Alvis в Ковентри. Машина создавалась в рамках проекта FV100, предполагавшего создание легкого разведывательного танка и множества других специализированных модификаций на его базе.
Фото: Википедия
Основное вооружение — 30-мм автоматическая пушка L21 Rarden и 7,62-мм пулемет L37A1. Силовой установкой машины изначально был 6-цилиндровый двигатель Jaguar J60 мощностью 220 л.с., но после модернизации его заменил дизельный двигатель Cummins BTA 5.9 мощностью 190 л.с. Это позволяло этой 7,8-тонной машине разгоняться до скорости 80 км/ч. 

В 2010 году был разработан вариант Mk.2, имеющий, среди прочего, совершенно новый корпус с повышенным уровнем сопротивления. Такая модернизация позволила продлить срок службы машины, повысить ее характеристики и улучшить эксплуатацию. В настоящее время эти танки используются Латвией, Украиной, Иорданией, Нигерией и Гондурасом.

#танки #великобритания #военная техника #fv107 scimitar
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