F-16 в Украину поставляется со специальным устройством для раннего предупреждения о ракетных атаках.

По данным СМИ, Киеву было передано от 6 до 10 самолетов F-16. Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия вместе пообещали Украине более 60 истребителей американского производства и взяли на себя обучение украинских пилотов и наземного персонала. Сообщается, что вооружение и оборудование для самолетов поставляются из США.







реклама

Однако даже украинские эксперты сомневаются в эффективности поставленной военной техники. По мнению украинских военных экспертов, F-16 невозможно использовать в прямых воздушных боях с российскими самолетами, поскольку Россия создала плотную сеть ПВО. Кроме того, российские военные, скорее всего, попытаются уничтожить F-16, которые будут размещены на украинских базах. Поэтому Украине придется постоянно перемещать военную технику с одного аэродрома на другой (при этом, не каждый аэродром может технически принять F-16).

Таким образом, существует большая вероятность того, что эти истребители просто будут стоять без дела на военных базах. Впрочем, F-16 всё же могут защищаться во время полёта.

Система раннего обнаружения Terma PIDS+ (посередине)

Чтобы истребители могли эффективно защищаться, они оснащены специальным устройством. Систему раннего предупреждения о ракетных атаках «Terma PIDS+» можно увидеть на крыльях украинского F-16.





Эта система может обнаруживать ракеты и предупреждать пилотов, если они стали целью. В то же время «Terma PIDS+» может автоматически инициировать контрмеры, например, сбивать с толку приближающиеся ракеты, запуская сигнальные ракеты.

«Terma PIDS+» состоит из 3 датчиков под каждым крылом. Информация от датчиков поступает в бортовой компьютер, который может автоматически запустить наиболее эффективную форму самообороны.

Зеленский не предоставил никакой информации о том, как будут использоваться новые истребители. Однако представленное на изображениях вооружение позволяет предположить, что F-16 изначально могли бы использоваться в первую очередь для противовоздушной обороны.