В репортаже китайского государственного телевидения раскрываются новые подробности о китайской суперторпеде.

Газета South China Morning Post сообщает о китайской торпеде, характеристики которой пока держатся в секрете. Сообщается, что это оружие настолько мощное, что оно даст обычным подводным лодкам возможность полностью уничтожать авианосцы противника.

Изображение из передачи китайского государственного телевидения CCTV. Источник: CCTV

Новые подробности теперь стали достоянием общественности благодаря репортажу китайского государственного телевидения CCTV о военных учениях китайской армии. В сюжете показано, как подводная лодка Тип 039B атакует корабль торпедой. После этого корабль тонет. Это, скорее всего, списанный десантный корабль Тип 074. Атака была настолько мощной, что ударная волна, вызванная взрывом, подняла из воды корму судна. Вода поднялась почти на 100 метров в высоту.

Использовалась торпеда Yu-10, находящаяся на вооружении с 2015 года. Подробностей о подводном оружии пока было известно мало.

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По данным местного издания Ordnance Industry Science Technology, в показанной атаке был потоплен только один 500-тонный корабль. Однако заснятые волны и действующая сила позволяют предположить, что торпеду также можно использовать для потопления более крупных кораблей.

Кроме того, торпеда Yu-10 должна иметь чрезвычайно совершенную технологию самонаведения.



«Эта технология использует след от корабля-мишени для коррекции ориентации торпеды, чтобы она могла лучше отслеживать и поражать движущиеся цели. Это существенно повышает оперативность и точность торпеды, делает ее более устойчивой к помехам», — говорится в сообщении.

Хотя о Yu-10 известно немногое, предполагается, что дальность действия торпеды составляет не менее 50 км. Поэтому ее также сравнивали с торпедой КК.48Mod7 из США. Сообщается, что китайская торпеда уже используется на многочисленных китайских подводных лодках.