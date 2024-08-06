Компания-разработчик программного обеспечения CrowdStrike не хочет нести ответственность за ущерб, причененный авиакомпании Delta.

В середине июля программное обеспечение безопасности CrowdStrike привело к сбоям компьютеров Windows по всему миру. Американской авиакомпании Delta пришлось отменить 5000 рейсов. Результатом стали высокие компенсационные выплаты пассажирам и столь же высокие затраты на ремонт и содержание около 40 000 серверов. В общей сложности компания понесла ущерб в полмиллиарда долларов от IT-сбоя, поясняет The Verge.







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На прошлой неделе глава Delta Эд Бастиан обвинил в масштабном сбое CrowdStrike. Также выяснилось, что Delta планирует подать судебные иски о возмещении ущерба против CrowdStrike.

Сейчас, судя по всему, между Delta и компанией-разработчиком программного обеспечения конфликт нарастает. CrowdStrike не считает себя ответственным за убытки авиакомпании. The Wall Street Journal сообщает, что CrowdStrike говорит о «вводящем в заблуждение заявлении авиакомпании» и предупреждает Delta о судебном иске.







«Если Delta выберет этот путь, то ей придется объяснять общественности, своим акционерам и, в конечном итоге, суду, почему CrowdStrike приняла на себя ответственность за свои действия – быстро, прозрачно и конструктивно, – а авиакомпания этого не сделала», – написал Майкл Карлинский, руководитель CrowdStrike.

Компания-разработчик программного обеспечения также заявляет, что будет агрессивно реагировать на возможные судебные разбирательства. CrowdStrike потребовала от Delta подготовить информацию об IT-проблемах в Delta за последние 5 лет на случай возможных судебных разбирательств.

В то время как большинство авиакомпаний через несколько дней вернулись к регулярным операциям, Delta боролась с проблемами гораздо дольше. CrowdStrike также подчеркнула это в своем письме. Глава Delta Бастиан видит причину длительного простоя в том, что его компания особенно сильно полагалась на программное обеспечение Microsoft и CrowdStrike — гораздо больше, чем другие. Он убежден, что именно в этом причина приостановки работы авиакомпании.

Однако компания-разработчик программного обеспечения считает, что ранее существовавшие проблемы в IT-системах авиакомпании усугубили проблему.