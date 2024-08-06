Моддер смог запустить игру для Nintendo Super Mario 64 на Sega Dreamcast.

Super Mario наконец-то может запускаться на приставке Sega Dreamcast. Моддер возродил старый проект, который переносит Super Mario 64 на консоль Sega. На платформе X Фалько Гиргис рассказал о своем проекте.

Mario добрался до Sega Dreamcast. Фото: Interneteable/Shutterstock

Он сообщает, что производительность фантастическая, но есть еще несколько небольших проблем. Например, в видео нет звука, некоторые текстуры расположены не на своих местах, другие мерцают.

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«Марио с этими усами похож на байкера», — отмечает Гиргис, указывая на графические ошибки.

Примечательно, что Super Mario 64 работает без проблем на Dreamcast. В конце концов, Dreamcast была выпущена позже, чем Nintendo 64, и поэтому должна иметь более мощные характеристики.

Гиргис объясняет, что портировать игру на другую консоль не так просто. Часто могут возникнуть сложности, особенно если вы не сами писали кодовую базу игры.

И даже в этом случае приходится преодолевать некоторые трудности. Например, Dreamcast использует для рендеринга высокоуровневый OpenGL, что добавляет дополнительный уровень абстракции.

Порт создан не самим Гиргисом, а старым проектом моддера MrNeo, который он возродил. Цель — обновить старый проект, чтобы обеспечить функциональность, производительность и стабильность игры.



