Обновление для серии часов Apple Watch SE ожидается в этом году. С новой моделью производитель сможет обратиться к новым целевым группам.

Ожидается, что в дополнение к Apple Watch Series 10 и Watch Ultra 3 в сентябре производитель также выпустит на рынок обновлённые Watch SE. Согласно отчету, в отличие от предыдущих моделей SE, Apple использует другой материал корпуса, что дает производителю больше свободы действий в выборе цвета. Часы также могли бы стоить дешевле.

Apple Watch SE

Как сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман, Watch SE будут выпускаться не с алюминиевым корпусом, как его предшественники, а с жестким пластиковым корпусом. По словам журналиста, это изменение может сделать часы «более удобными для детей», а также «обеспечить более широкий диапазон цветов».

В настоящее время Apple предлагает серию Watch SE, последний раз обновлявшуюся в 2022 году, в трех довольно неброских цветах корпуса: «Midnight» (темно-синий), «Polarstern» (светло-золотистый тон) и серебристый.

С переходом на твердые пластиковые корпуса производство часов разных цветов станет проще, чем из алюминия, нержавеющей стали или титана; также устройства будут потенциально более привлекательными для молодых людей. Это чем-то напоминает инициативы Apple относительно iPhone 5c, который появился на рынке в ярких цветах в 2012 году — но потом снова быстро исчез.

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Неизвестно, снизит ли Apple цену на следующую модель SE, но производитель снизил цену на нынешние Watch SE с $299 до $279 с момента их презентации в сентябре 2022 года. Чтобы привлечь потенциальную новую целевую группу, безусловно, возможно дальнейшее снижение цен.

Помимо, возможно, нового материала корпуса, следующие Apple Watch SE, вероятно, будут иметь более современный процессор. Это может быть либо чип S9, как в Apple Watch Series 9, либо новый чип S10, как в будущих Apple Watch Series 10. Оба варианта означали бы увеличение скорости.

Датчики вряд ли сильно изменятся по сравнению с текущей моделью. По крайней мере, до сих пор такие функции, как ЭКГ и всегда включенный дисплей, были зарезервированы для топовых моделей.

Помимо новых Watch SE, Watch Series 10 и Ultra 3, в сентябре также можно ожидать iPhone 16. Кстати, iPhone SE 4 ожидается в первой половине 2025 года. О «бюджетном iPhone» уже ходят всевозможные слухи, и неизвестно, будет ли Apple также использовать более красочный пластиковый корпус, как это было с Watch SE. С iPhone из пластика Apple могла бы в каком-то смысле возродить iPhone 5c.

Что касается новых смартфонов, то их традиционно компания презентует в сентябре. iPhone 16 и iPhone 16 Plus, скорее всего, получат новый дизайн. Сообщается, что внешний вид модуля камеры на задней панели будет полностью переработан.

Соответственно, два объекта будут расположены вертикально. Это будет означать, что iPhone этого года будет напоминать iPhone 12, в котором объективы камеры также расположены один под другим. Однако новый дизайн камеры — это не только внешний вид. Вертикально расположенные линзы позволят осуществлять пространственную видеозапись.

Кстати, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должны сохранить привычный дизайн задней панели. Данные в коде iOS 18 позволяют предположить, что все будущие iPhone будут оснащены новыми чипами A18. Тем не менее, вполне возможно, что Apple оснастит разными чипами модели Pro и стандартные модели.

Например, iPhone 16 Pro и Pro Max могут быть оснащены процессором A18 Pro с большим количеством ядер графического процессора. В любом случае, соответствующего улучшения производительности можно ожидать от всех новых iPhone. Если слухи подтвердятся, то ёмкость аккумулятора iPhone 16 Pro будет почти на 10% больше, чем у предыдущего устройства.



