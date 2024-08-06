Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Следующие Apple Watch SE будут из пластика и «более удобными для детей»
Обновление для серии часов Apple Watch SE ожидается в этом году. С новой моделью производитель сможет обратиться к новым целевым группам.

Ожидается, что в дополнение к Apple Watch Series 10 и Watch Ultra 3 в сентябре производитель также выпустит на рынок обновлённые Watch SE. Согласно отчету, в отличие от предыдущих моделей SE, Apple использует другой материал корпуса, что дает производителю больше свободы действий в выборе цвета. Часы также могли бы стоить дешевле.
Apple Watch SE
Как сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман, Watch SE будут выпускаться не с алюминиевым корпусом, как его предшественники, а с жестким пластиковым корпусом. По словам журналиста, это изменение может сделать часы «более удобными для детей», а также «обеспечить более широкий диапазон цветов».

В настоящее время Apple предлагает серию Watch SE, последний раз обновлявшуюся в 2022 году, в трех довольно неброских цветах корпуса: «Midnight» (темно-синий), «Polarstern» (светло-золотистый тон) и серебристый.
С переходом на твердые пластиковые корпуса производство часов разных цветов станет проще, чем из алюминия, нержавеющей стали или титана; также устройства будут потенциально более привлекательными для молодых людей. Это чем-то напоминает инициативы Apple относительно iPhone 5c, который появился на рынке в ярких цветах в 2012 году — но потом снова быстро исчез.

реклама

Неизвестно, снизит ли Apple цену на следующую модель SE, но производитель снизил цену на нынешние Watch SE с $299 до $279 с момента их презентации в сентябре 2022 года. Чтобы привлечь потенциальную новую целевую группу, безусловно, возможно дальнейшее снижение цен.

Помимо, возможно, нового материала корпуса, следующие Apple Watch SE, вероятно, будут иметь более современный процессор. Это может быть либо чип S9, как в Apple Watch Series 9, либо новый чип S10, как в будущих Apple Watch Series 10. Оба варианта означали бы увеличение скорости.

Датчики вряд ли сильно изменятся по сравнению с текущей моделью. По крайней мере, до сих пор такие функции, как ЭКГ и всегда включенный дисплей, были зарезервированы для топовых моделей.

Помимо новых Watch SE, Watch Series 10 и Ultra 3, в сентябре также можно ожидать iPhone 16. Кстати, iPhone SE 4 ожидается в первой половине 2025 года. О «бюджетном iPhone» уже ходят всевозможные слухи, и неизвестно, будет ли Apple также использовать более красочный пластиковый корпус, как это было с Watch SE. С iPhone из пластика Apple могла бы в каком-то смысле возродить iPhone 5c.

Что касается новых смартфонов, то их традиционно компания презентует в сентябре. iPhone 16 и iPhone 16 Plus, скорее всего, получат новый дизайн. Сообщается, что внешний вид модуля камеры на задней панели будет полностью переработан.

Соответственно, два объекта будут расположены вертикально. Это будет означать, что iPhone этого года будет напоминать iPhone 12, в котором объективы камеры также расположены один под другим. Однако новый дизайн камеры — это не только внешний вид. Вертикально расположенные линзы позволят осуществлять пространственную видеозапись.

Кстати, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max должны сохранить привычный дизайн задней панели. Данные в коде iOS 18 позволяют предположить, что все будущие iPhone будут оснащены новыми чипами A18. Тем не менее, вполне возможно, что Apple оснастит разными чипами модели Pro и стандартные модели.

Например, iPhone 16 Pro и Pro Max могут быть оснащены процессором A18 Pro с большим количеством ядер графического процессора. В любом случае, соответствующего улучшения производительности можно ожидать от всех новых iPhone. Если слухи подтвердятся, то ёмкость аккумулятора iPhone 16 Pro будет почти на 10% больше, чем у предыдущего устройства.

#apple #технологии #apple watch se #iphone 5c
+
Написать комментарий (0)
Корабль Starship получает более мощные новые двигатели Raptor
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
25
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
4
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
+
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
2
Иранские беспилотники Shahed-238 могут перехватывать дроны MQ-9 Reaper США
+
Американская фирма представила инновационное решение для подзарядки электромобилей прямо в пути
4
Lamborghini представила суперкар Revuelto с уникальной окраской, которую наносили вручную 475 часов
+
Технологии бронзового века: путь к чистой энергии
2
В России вместо "буханок" скоро появится новый грузовик Sollers Argo для коммунальных служб
+
The Information: ИИ-компания OpenAI с каждым днем ​​теряет все больше денег
+
NVIDIA сломает Windows 10 на ПК со старыми процессорами Intel и AMD при помощи нового драйвера
2
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
12
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
+
Китай увеличивает закупки российских удобрений
+
ВС РФ перерезали трассу, ведущую в Угледар и приступили к окружению гарнизона ВСУ в Нью-Йорке
+
Австрийский наблюдатель поделился снимками секретного китайского космического самолета
+
Xiaomi 15 Ultra получит камеру с увеличением от 7 до 8 крат
+

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
12
"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
18
7 любимых игр старого олдфага
14
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
14
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
9
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
76

Сейчас обсуждают

Chesh
09:44
Такой себе олдфаг, Дарк Омен это уже продолжение Warhammer: Shadow of the horned rat, родоначальника жанра Total war
7 любимых игр старого олдфага
Cowboy Huggies
09:39
Что именно делает эта программа?
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Dmitry Mitry
09:38
Самую главную забыл - Jagged Aliance 2
Слезы олдфага - вспоминаем лучшие игры 1999 года
Grigory Verstalin
09:38
Так вот какую "заплатку в микрокоде" обещал штеуд... Чемодан бабла для puget - норм у них заплатка)
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Dmitry Mitry
09:36
Ну значит не будем пользоваться chrome.
Популярный блокировщик рекламы в Google Chrome скоро станет непригодным для использования
Dmitry Mitry
09:35
Хорошо. У меня дома с интернетом от МТС ролики на ютубе не проигрываются вообще. А на рутубе нет вообще ничего, даже банального прохождения Elden Ring.
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
Шнур
09:32
Ошибка была в микрокоде исправление которого врядли поможет уже деградированным процессорам. Интел решат проблему полюбому, заменят процы и честно увеличили срок гарантии. У меня стоят два процессора...
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Николай Новичков
09:30
Дак он вроде там 4.8ггц может. Обычные процы с литерой Х гонятся по 4.6+ через пбо. Я как в новости прочел, что хт работает на 4.8, так и не вдуплил, накой он нужон? 200мгц сверху и уже новый проц? Л...
Процессор Ryzen 7 5800XT был протестирован в играх, бенчмарках и приложениях
Шнур
09:28
Я собирал компы на заказ с 1994-го по 2004 и к удивлению дохлых амд видел намного больше чем интел. Думаю что ажиотах вокруг сбоев процов интел явно устроен и он выгоден только амд, возможно и китайца...
В новом отчете раскрыты реальные показатели отказов процессоров Intel и AMD в месяц
Андрей
09:28
Видать всё таки каких то технологий у них нет?! Или они что то мутят...?
Астронавты Starliner по прежнему не могут отстыковаться от МКС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем