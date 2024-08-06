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TechCrunch: Стартап по производству ИИ-чипов Groq получил $640 млн. инвестиций
Финансирование значительно превышает ранее запланированное. Groq обещает чрезвычайно быстрые модели искусственного интеллекта.

Groq, американский стартап, разрабатывающий чипы для запуска генеративных моделей искусственного интеллекта быстрее, чем традиционные процессоры, привлек $640 млн. в новом раунде финансирования под руководством Blackrock.

Neuberger Berman, Type One Ventures, Cisco, KDDI и Samsung Catalyst Fund также приняли участие в финансировании, сообщает ресурс TechCrunch. В результате общий объем привлеченных средств Groq превысил миллиард долларов, а стоимость компании составила $2,8 млрд.

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Первоначально калифорнийская компания, как сообщается, хотела привлечь $300 млн при немного более низкой оценке ($2,5 млрд). Это более чем вдвое превышает предыдущую оценку Groq, составлявшую около $1 млрд в апреле 2021 года, когда стартап привлек $300 млн в ходе раунда, проведенного Tiger Global Management и D1 Capital Partners.

Специалист по искусственному интеллекту Янн ЛеКун присоединится к Groq в качестве технического консультанта, а Стюарт Панн, бывший топ-менеджер Intel и бывший директор по информационным технологиям HP, присоединится к стартапу в качестве главного операционного директора.

Компания Groq, запущенная в 2016 году, разрабатывает так называемый механизм вывода LPU (Language Processing Unit). Компания утверждает, что ее чипы LPU могут запускать существующие модели генеративного искусственного интеллекта, сравнимые по архитектуре с ChatGPT и GPT-4 OpenAI, с десятикратной скоростью и в десять раз меньшим энергопотреблением.

Генеральный директор Groq Джонатан Росс известен тем, что помог изобрести Tensor Processing Unit (TPU), специальный чип-ускоритель искусственного интеллекта Google, используемый для обучения и запуска моделей. Росс объединился с Дугласом Уайтманом, предпринимателем и бывшим инженером лаборатории X-Moonshot материнской компании Google Alphabet, чтобы стать соучредителем Groq почти десять лет назад.

Стартап также предлагает платформу для разработчиков на базе LPU под названием «GroqCloud», которая включает в себя «открытые» модели, такие как семейство Llama 3.1, Gemma от Google, Whisper от OpenAI и Mixtral от Mistral, а также API. По состоянию на июль в GroqCloud насчитывалось более 356 000 разработчиков. Часть доходов от раунда финансирования теперь будет использована для расширения возможностей платформы и добавления новых моделей и функций.

Несмотря на успехи, у Groq по-прежнему много сильных конкурентов, особенно выделяется Nvidia. По оценкам, Nvidia контролирует не менее 70% рынка ИИ-чипов, которые используются для обучения и развертывания генеративных моделей ИИ. Nvidia взяла на себя обязательство выпускать новую архитектуру чипов искусственного интеллекта каждый год, а не раз в два года. Помимо Nvidia, Groq также конкурирует с Amazon, Google и Microsoft, каждая из которых предлагает — или скоро предложит — специализированные чипы для рабочих нагрузок искусственного интеллекта в облаке.

Groq инвестирует значительные средства в приобретения перспективных стартапов. В марте компания приобрела Definitive Intelligence, компанию из Пало-Альто, которая предоставляет ряд корпоративных решений в области искусственного интеллекта, чтобы сформировать новое бизнес-подразделение под названием Groq Systems. В обязанности этого подразделения входит поддержка организаций, в том числе правительственных учреждений США и суверенных государств, которые хотят оснастить существующие центры обработки данных масштабируемыми чипами или построить новые центры обработки данных с их процессорами.

Недавно Groq заключила партнерские отношения с Carahsoft, государственной IT-компанией, чтобы продавать свои решения клиентам из государственного сектора через партнеров-дистрибьюторов Carahsoft, и у стартапа есть письмо о намерениях установить десятки тысяч своих LPU в норвежском центре обработки данных Wind & Power. Groq также работает с консалтинговой фирмой Aramco Digital из Саудовской Аравии над установкой чипов LPU в будущих центрах обработки данных на Ближнем Востоке.

Одновременно с налаживанием отношений с клиентами молодая компания работает над следующим поколением своего чипа. В августе прошлого года стартап объявил, что подпишет соглашение с компанией Global Foundries о производстве 4-нм LPU, которые, как ожидается, обеспечат прирост производительности и эффективности по сравнению с 13-нм чипами Groq первого поколения. По собственным данным, к концу первого квартала 2025 года компания планирует использовать более 108 тысяч чипов LPU.

#технологии #искусственный интеллект #чипы #ии #groq
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