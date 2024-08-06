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kosmos_news
Черный понедельник: крах японского фондового рынка вызвал финансовые последствия во всём мире
Банк Японии повысил процентные ставки.

В пятницу, 2 августа, когда Бюро статистики труда США представило последние данные по рынку труда США, начались проблемы, которые в настоящее время распространились на фондовые рынки во всем мире. Уже в пятницу Nikkei, ведущий индекс Японии и в то же время самый важный фондовый индекс в Азии, упал почти на 6% – и обвал продолжился в понедельник, 5 августа. 

Индекс Nikkei, который отслеживает наиболее важные публично торгуемые на Токийской фондовой бирже компании, потеряв 13,5%. Таким образом, индекс в понедельник пережил самый крупный обвал с 1987 года — даже во время финансового кризиса не было краха такого масштаба.
Метро в Японии 5 августа
Этот крах (вместе с пятничным падением индекса Nikkei почти на 20%) в настоящее время вызывает финансовые потрясения по всему миру. Они вызваны опасениями, что плохие данные по рынку труда в США могут иметь обратный эффект на фондовые биржи США. Американские фондовые рынки 5 августа открылись сильным падением. Индекс Nasdaq потерял почти 6% на открытии сессии.

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Бюро статистики труда (BLS) регулярно предоставляет важные ключевые данные о рынке труда США. Текущие цифры показывают, что безработица в США вновь выросла до 4,3% – это самый высокий уровень почти за три года.

Эта ситуация подогревает беспокойство, которое исчезло в последние месяцы: экономика США все еще может пережить рецессию. В результате пандемии и экономических потрясений ключевая процентная ставка в США была повышена. Теперь, в 2024 году, многие ожидали, что Федеральная резервная система США (ФРС) может снова снизить ключевую процентную ставку. 

ФРС оставила ключевые процентные ставки на уровне 5,25–5,5 процента и пообещала, что изменение процентных ставок произойдет не раньше сентября. Изменение процентных ставок уже началось в еврозоне, но ключевая процентная ставка ЕЦБ была снижена всего на 0,25 пункта до 4,25% в июне, и с тех пор никаких дальнейших шагов предпринято не было.

Текущий кризис фондового рынка сопровождается крахом криптовалютных рынков, которые, естественно, гораздо более волатильно реагируют на такие события. Биткоин упал на 13% и временами даже опускался ниже отметки в $50 000; Ethereum (ETH) и Polkadot (DOT) в настоящее время пострадали больше всего: каждый из этих активов упал в цене более чем на 20%.

В настоящее время можно видеть, что различные ведущие фондовые индексы значительно уходят в минус, но таких драматических эффектов, как в Японии, нет. Вероятно, 6 августа последует закономерный отскок, и индексы вырастут. 

Важно знать, что Банк Японии (BOJ) на заседании по денежно-кредитной политике на прошлой неделе решил поднять ключевую процентную ставку до 0,25% и сократить покупки японских государственных облигаций. Это привело к тому, что японская иена, которая достигла 38-летнего минимума по отношению к доллару в июне, снова значительно выросла — и снова делает инвестиции в Японию более дорогими.

#финансы #япония #фондовый рынок
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