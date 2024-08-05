Иран отклонил призывы США и арабских стран ослабить напряженность на Ближнем Востоке и планирует нанести ответный удар Израилю, понимая, что это может привести к полномасштабному конфликту.

По данным канала NBC, Израиль готовится к нескольким дням атак со стороны Ирана. Ситуация на Ближнем Востоке остается такой же напряженной, как и в последние месяцы. На прошлой неделе лидер «Хезболлы» Фуад Шукр погиб в результате нападения Израиля на Бейрут. Днем позже политический лидер ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате атаки на Тегеран. Иран и ХАМАС обвиняют Израиль в его гибели, но Израиль не подтвердил свою причастность к нападению.

Система «Железный купол» в районе Ашкелона. Фото: ЦАХАЛ

Иран и его союзные организации, ливанская «Хезболла» и палестинский ХАМАС, объявили об ответном ударе по Израилю. США призывают к снижению напряженности и одновременно готовят международную коалицию, которая поможет Израилю противостоять ожидаемому возмездию со стороны Ирана и его союзников. Об этом пишет 4 августа американская газета Wall Street Journal (WSJ).

Министры иностранных дел Ливана и Иордании отправились в Тегеран с дипломатической миссией, направленной на снижение уровня напряженности. По данным WSJ, Иран сообщил арабским дипломатам, что планирует контрнаступление на Израиль и «не заботится о том, может ли ответ привести к эскалации военного конфликта».

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Израиль готовится к возможности нескольких дней волн ракетных и беспилотных ударов со стороны Ирана и его союзников, сообщил в воскресенье, 4 августа, канал NBC со ссылкой на анонимного израильского чиновника.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности в воскресенье вечером. Премьер-министр повторил, что на каждое нападение будет дан ответ, и что «государство Израиль ведет войну на нескольких фронтах против иранской оси зла», пишет сайт Times of Israel.

У Израиля пока нет полной картины того, как может выглядеть ответный удар Ирана, и военное командование также рассматривает возможность «превентивных действий или атак», сообщил 12-й израильский телеканал (Channel 12). По сообщению телеканала, США также не уверены, каких действий можно ожидать от Ирана и «Хезболлы», а Тегеран скорее всего еще не принял окончательных решений и консультируется по ним со своими союзниками.

Однако для помощи Израилю в отражении ожидаемого нападения сформирована международная коалиция, действиями будет руководить Центральное командование США (CENTCOM), базирующееся в Дохе, Катар.

Как отмечает WSJ, США попросили другие страны оказать давление на Иран с целью деэскалации напряженности и предупредить Тегеран, что их ответные меры могут сильно навредить усилиям нового президента страны Масуда Пезешкиана по укреплению связей с Западом.

По сообщениям СМИ, президент США Джо Байден был раздражен недавними действиями Израиля, которые усилили напряженность в регионе, и главными усилиями США по-прежнему остается достижение прекращения огня в секторе Газа как можно скорее. Продолжающиеся переговоры пока не принесли никакого прорыва, и обе стороны обвиняют друг друга в провале переговоров.