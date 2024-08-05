У первой машины скорой помощи Cybertruck есть несколько недостатков.

В США постоянно появляются переделанные и модернизированные под различные сценарии использования электромобили Cybertruck. Несколько недель назад была представлена полицейская машина Cybertruck. Теперь на дорогах курсирует и машина скорой помощи Cybertruck, сообщает интернет-журнал Jalopnik. Однако модернизированному Cybertruck не хватает чрезвычайно важной базовой функции обычных спасательных машин.

Так выглядит первая машина скорой помощи Cybertruck. Фото: u/duckie26 / Reddit

В городке Лейквуд в штате Нью-Джерси на улицах можно увидеть переделанный в спасательный автомобиль Cybertruck. Автомобиль стоимостью 100 000 долларов был подарен волонтерской организацией в помощь местному сообществу. Однако обычная машина скорой помощи стоит намного дешевле.

На распространяемых в соцсетях изображениях показан автомобиль с красными, белыми и синими полосами и синим фонарем сверху. Однако возникает вопрос: где в Cybertruck должен размещаться пациент?

реклама

В Cybertruck достаточно места для вещей. Даже тяжелые грузы и оборудование могут поместиться в автомобиле. Однако машина скорой помощи должна соответствовать определенным транспортным требованиям. На такой машине нужно перевозить много аварийного оборудования, не говоря уже о медицинском персонале, таком как фельдшеры.

Так куда же разместят пациента? Он мог бы сесть на заднее сиденье, если не слишком серьезно ранен, например, если кого-то с травмированной рукой просто нужно отвезти в ближайшую больницу. Однако тяжелораненых людей, скорее всего, нельзя будет перевозить в Cybertruck.