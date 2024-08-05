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Zone Military: Пентагон усиливает свое присутствие на Ближнем Востоке, развернув F-22A и F-35C
США заявили об усилении американского военного присутствия на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта в регионе.

Конфликт между Израилем и Ираном нарастает. Обстоятельства недавней гибели Исмаэля Хании еще предстоит выяснить. По информации газеты New York Times, он был убит в результате взрыва бомбы, заложенной в доме, расположенном в престижном районе Тегерана. Устройство, описанное как «высокотехнологичное устройство, использующее искусственный интеллект», было активировано удаленно.
Истребители F-22A Raptor. Изображение из открытых источников


«Взрыв потряс здание, выбил окна и вызвал частичное обрушение внешней стены», — сообщила американская газета.

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Однако власти Ирана высказали другую версию. 


«По данным следствия, данная операция была проведена путем выстрела снарядом ближнего действия с боевой частью массой около 7 килограммов снаружи гостевого помещения, вызвав сильный взрыв», — пояснили они.

На данный момент Израиль официально не взял на себя ответственность за эту операцию. Столкнувшись с опасениями военной эскалации, несколько западных стран призвали своих граждан покинуть регион. Временные силы ООН в Ливане призвали к «прекращению боевых действий».

На фоне последних событий глава Пентагона Ллойд Остин заявил об усилении американского военного присутствия на Ближнем Востоке, «чтобы усилить поддержку обороны Израиля и гарантировать, что США готовы отреагировать на любое развитие событий».

Авианосец «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) сменит военный корабль США «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), который находится в регионе с 12 июля. Об этом 4 августа сообщает портал Zone Military (opex360.com).

Такое решение можно объяснить составом авиагруппы авианосца «Авраам Линкольн». В отличие от авианосца «Теодор Рузвельт», в состав входят истребители-бомбардировщики F-35C 314-й истребительной эскадрильи морской пехоты «Чёрные Рыцари» (Black Knights).

Кроме того, Остин распорядился развернуть «дополнительные крейсеры и эсминцы, способные защититься от баллистических ракет». И это в то время, когда десантный корабль USS Wasp в настоящее время курсирует по Средиземному морю вместе с USS New York (LPD-21) и USS Oak Hill (LSD-51). Эта флотилия может быть задействована в случае принятия решения об операции по эвакуации гражданского населения.

ВВС США также укрепят свои позиции в регионе. К F-15E Strike Eagle из 335-й истребительной эскадрильи, F-16 из 510-й истребительной эскадрильи и A-10 Thunderbolt из 107-й истребительной эскадрильи присоединятся самолеты F-22A Raptor, вероятно, из 94-й истребительной эскадрильи, подразделения, участвовавшегося в последние годы в таких операциях на Ближнем Востоке.

Введенный в эксплуатацию в 2005 году F-22A Raptor представляет собой самолет пятого поколения, способный благодаря своей малозаметности одновременно сбивать несколько целей за пределами видимости, не будучи обнаруженными радарами противника.

«Если на Израиль нападут, мы обязательно ему поможем. Мы сделали это в апреле. Вы можете ожидать, что мы сделаем это снова. Но мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы будем усердно работать, чтобы снизить напряженность и решить проблемы дипломатическими средствами», — заявил Остин журналистам. 

#сша #истребители #военная техника #самолеты #ближний восток #авианосец
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