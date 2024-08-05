США заявили об усилении американского военного присутствия на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта в регионе.

Конфликт между Израилем и Ираном нарастает. Обстоятельства недавней гибели Исмаэля Хании еще предстоит выяснить. По информации газеты New York Times, он был убит в результате взрыва бомбы, заложенной в доме, расположенном в престижном районе Тегерана. Устройство, описанное как «высокотехнологичное устройство, использующее искусственный интеллект», было активировано удаленно.

Истребители F-22A Raptor. Изображение из открытых источников



«Взрыв потряс здание, выбил окна и вызвал частичное обрушение внешней стены», — сообщила американская газета.

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Однако власти Ирана высказали другую версию.



«По данным следствия, данная операция была проведена путем выстрела снарядом ближнего действия с боевой частью массой около 7 килограммов снаружи гостевого помещения, вызвав сильный взрыв», — пояснили они.

На данный момент Израиль официально не взял на себя ответственность за эту операцию. Столкнувшись с опасениями военной эскалации, несколько западных стран призвали своих граждан покинуть регион. Временные силы ООН в Ливане призвали к «прекращению боевых действий».

На фоне последних событий глава Пентагона Ллойд Остин заявил об усилении американского военного присутствия на Ближнем Востоке, «чтобы усилить поддержку обороны Израиля и гарантировать, что США готовы отреагировать на любое развитие событий».

Авианосец «Авраам Линкольн» (USS Abraham Lincoln) сменит военный корабль США «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), который находится в регионе с 12 июля. Об этом 4 августа сообщает портал Zone Military (opex360.com).

Такое решение можно объяснить составом авиагруппы авианосца «Авраам Линкольн». В отличие от авианосца «Теодор Рузвельт», в состав входят истребители-бомбардировщики F-35C 314-й истребительной эскадрильи морской пехоты «Чёрные Рыцари» (Black Knights).

Кроме того, Остин распорядился развернуть «дополнительные крейсеры и эсминцы, способные защититься от баллистических ракет». И это в то время, когда десантный корабль USS Wasp в настоящее время курсирует по Средиземному морю вместе с USS New York (LPD-21) и USS Oak Hill (LSD-51). Эта флотилия может быть задействована в случае принятия решения об операции по эвакуации гражданского населения.

ВВС США также укрепят свои позиции в регионе. К F-15E Strike Eagle из 335-й истребительной эскадрильи, F-16 из 510-й истребительной эскадрильи и A-10 Thunderbolt из 107-й истребительной эскадрильи присоединятся самолеты F-22A Raptor, вероятно, из 94-й истребительной эскадрильи, подразделения, участвовавшегося в последние годы в таких операциях на Ближнем Востоке.

Введенный в эксплуатацию в 2005 году F-22A Raptor представляет собой самолет пятого поколения, способный благодаря своей малозаметности одновременно сбивать несколько целей за пределами видимости, не будучи обнаруженными радарами противника.