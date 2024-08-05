Microsoft, Google и некоторые другие компании предварительно заказали чипы на миллиарды долларов. Но графический процессор Nvidia Blackwell B200, скорее всего, появится намного позже запланированного из-за ошибки.

Представляя Blackwell, новое поколение систем ИИ, глава Nvidia Дженсен Хуанг пообещал не что иное, как «провести новую промышленную революцию» с помощью искусственного интеллекта. Но новый ИИ-чип Blackwell B200 появится на рынке значительно позже, чем планировалось.

У Nvidia проблемы с новым поколением чипов искусственного интеллекта. Фото: Shutterstock

Причиной этого называют ошибку проектирования. Таким образом, начало производства будет отложено как минимум на три месяца, если не больше, сообщает The Information.

Портал ссылается, среди прочего, на человека, который работает в Microsoft, и еще на источника, знакомого с внутренними процессами в компании. Microsoft (как и Google) является одним из клиентов Nvidia, которые, по данным The Information, заказали чипы на «десятки миллиардов долларов».

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Неизвестно, что это за конструктивный дефект. Однако ошибка была обнаружена «необычно поздно в производственном процессе». Что касается возможной продолжительности задержки, Nvidia прокомментировала The Verge, что производство чипов будет увеличено во второй половине года.

В сообщении The Information говорится, что производитель чипов в настоящее время работает над новой серией тестовых запусков с TSMC. Большие партии чипов Blackwell будут поставлены не раньше первого квартала 2025 года. Предполагается, что система Blackwell обеспечит скачок в производительности.

По словам Хуанга, система Blackwell в 30 раз лучше справляется с обучением ИИ и созданием контента с помощью ИИ, чем ее предшественница Hopper. Чат-бот OpenAI ChatGPT можно было бы обучить за три месяца с использованием 2000 чипов Blackwell и энергопотребления в четыре мегаватта электроэнергии. В случае с системой Hopper требовалось 8000 чипов и 15 мегаватт электроэнергии.

Конкуренты Nvidia, Intel и AMD, в настоящее время также испытывают проблемы со своими новыми чипами. AMD неожиданно отложила выпуск своих новых процессоров Ryzen — как сообщается, из-за плохого качества.

Intel, с другой стороны, похоже, не может взять под контроль массовые проблемы сбоев на компьютерах с процессорами 13-го и 14-го поколений, даже спустя несколько месяцев.