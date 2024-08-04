OpenAI сталкивается с огромными трудностями. Сообщается, что с каждым днем ​​компания теряет все больше денег.

Благодаря ChatGPT OpenAI является одной из крупнейших и наиболее успешных компаний в области искусственного интеллекта в мире. Однако, как утверждается в сообщении The Information, дела у компании идут неважно. Эксперты пишут, что у ИИ-компании огромные финансовые трудности.







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В частности, ожидается, что OpenAI потеряет в этом году $5 млрд. Отчет основан на финансовых документах и заявлениях инсайдеров. Первым фактором, способствующим этой огромной потере, является стоимость развертывания серверов ChatGPT. Ожидается, что OpenAI будет платить около $700 000 каждый день за поддержание работоспособности серверов чат-бота. В долгосрочной перспективе это проест дыру в финансах, особенно из-за усложнения моделей.

Кроме того, обучение моделей искусственного интеллекта и расходы на сотрудников OpenAI являются серьезными финансовыми приоритетами для компании. Сообщается, что только в 2024 году OpenAI потратила семь миллиардов долларов на обучение ИИ. Заработная плата сотрудников составляет $1,7 млрд.

Согласно отчету, доход, который OpenAI получает, например, от подписки на ChatGPT, едва покрывает затраты компании. Текущие прогнозы также рисуют мрачную картину будущего OpenAI. Предполагается, что у ИИ-компании могут закончиться деньги в ближайшие двенадцать месяцев.

Только один сценарий поможет OpenAI остаться в плюсе: возобновление финансирования со стороны инвесторов. С момента основания компания провела в общей сложности семь раундов финансирования и получила от инвесторов более $11 млрд. Сейчас компания оценивается примерно в $80 млрд.