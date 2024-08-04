После запуска ракеты Atlas V, благодаря которому на орбиту был выведен секретный груз Космических сил США, американские военные больше не будут использовать ракеты, оснащенные двигательной установкой из РФ.

30 июля этого года ракета-носитель Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) доставила на орбиту военную полезную нагрузку для вооруженных сил США. Таким образом, это была последняя миссия для этой конкретной ракеты. Последующие полеты в рамках контракта на второй этап космического запуска (программа национальной безопасности по космическому запуску, NSSL) будут выполняться ULA с использованием новой ракеты Vulcan Centaur.

Пусковая система Atlas V с миссией NROL-107 для Национального разведывательного управления. Фото: ULA

Запуск ракеты Atlas V стал последним, в котором использовались российские ракетные двигатели. Напомним, нижняя ступень этой системы приводится в движение жидкотопливным двигателем РД-180, сконструированным российским предприятием «НПО Энергомаш». В 1990-е годы правительство США разрешило компании Lockheed Martin, первому создателю ракеты Atlas V, использовать российские двигательные установки.

Сотрудничество в этой сфере было возможно до февраля 2022 года. Введённые санкции в отношении России помешали обмену, среди прочего, технологиями. Последняя партия двигателей РД-180 была экспортирована в Америку в 2021 году.

Фото: Boeing

Как сообщает Ars Technica, ULA все еще имеет на своих складах 15 российских энергоблоков РД-180. Они будут использоваться в предстоящих миссиях Атласа V, но, что наиболее важно, никогда больше не будут использоваться для секретных миссий в рамках программы национальной безопасности по космическому запуску (NSSL). Стоит отметить, что российские РД-180 ни разу не стали причиной отказа ни одного из полетов американских ракет.

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Однако приостановка экспорта ракетных двигателей из России в США оказала гораздо более серьезное влияние на другую американскую компанию. Ракета Northrop Grumman под названием Antares была создана на основе российско-украинских деталей. Первая ступень системы была изготовлена Украинским государственным конструкторским бюро «Южное» и машиностроительным заводом «Южмаш» и дополнительно оснащалась двигателями РД-181. Ситуация вынудила компанию разработать абсолютно новую первую ступень. Последний полет старой версии ракеты состоялся в августе 2023 года.

У ULA достаточно двигателей для ракеты Atlas V, поэтому полеты системы не будут приостановлены или официально прекращены. В настоящее время ULA заключила контракт на более чем дюжину миссий, большая часть из которых связана со строительством спутниковой группировки Amazon Project Kuiper. В 2025 году Atlas также должен осуществить первый оперативный полет капсулы Starliner (Starliner-1), но точная дата запуска зависит от результатов реализуемой сейчас испытательной миссии.

В миссиях NSSL Atlas V должен уступить место новой ракете — Vulcan Centaur. Это двухступенчатая система обеспечения (высота 61,6 м и диаметр 5,4 м), которая, в отличие от Atlas, не имеет российских двигателей. На нижней ступени размещены две двигательные установки BE-4 разработки Blue Origin. Вторая ступень оснащена двигателем RL-10 производства Aerojet Rocketdyne. Первый полет состоялся в январе этого года. Следующий запланирован на сентябрь.

Первые две миссии для американских военных (USSF-106 и USSF-87) должны быть выполнены с использованием ракеты Vulcan к концу этого года. ULA должна придерживаться сроков, поскольку контракт на вторую фазу космического запуска NSSL, заключенный Космическими силами США (USSF) в 2020 году, предполагает, что к концу 2027 года компания выполнит 26 миссий для повышения национальной безопасности. В программе участвуют ULA и SpaceX. Участие Blue Origin в следующем этапе не исключено.