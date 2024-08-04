30 июля этого года ракета-носитель Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) доставила на орбиту военную полезную нагрузку для вооруженных сил США. Таким образом, это была последняя миссия для этой конкретной ракеты. Последующие полеты в рамках контракта на второй этап космического запуска (программа национальной безопасности по космическому запуску, NSSL) будут выполняться ULA с использованием новой ракеты Vulcan Centaur.
Запуск ракеты Atlas V стал последним, в котором использовались российские ракетные двигатели. Напомним, нижняя ступень этой системы приводится в движение жидкотопливным двигателем РД-180, сконструированным российским предприятием «НПО Энергомаш». В 1990-е годы правительство США разрешило компании Lockheed Martin, первому создателю ракеты Atlas V, использовать российские двигательные установки.
Сотрудничество в этой сфере было возможно до февраля 2022 года. Введённые санкции в отношении России помешали обмену, среди прочего, технологиями. Последняя партия двигателей РД-180 была экспортирована в Америку в 2021 году.
Как сообщает Ars Technica, ULA все еще имеет на своих складах 15 российских энергоблоков РД-180. Они будут использоваться в предстоящих миссиях Атласа V, но, что наиболее важно, никогда больше не будут использоваться для секретных миссий в рамках программы национальной безопасности по космическому запуску (NSSL). Стоит отметить, что российские РД-180 ни разу не стали причиной отказа ни одного из полетов американских ракет.
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Однако приостановка экспорта ракетных двигателей из России в США оказала гораздо более серьезное влияние на другую американскую компанию. Ракета Northrop Grumman под названием Antares была создана на основе российско-украинских деталей. Первая ступень системы была изготовлена Украинским государственным конструкторским бюро «Южное» и машиностроительным заводом «Южмаш» и дополнительно оснащалась двигателями РД-181. Ситуация вынудила компанию разработать абсолютно новую первую ступень. Последний полет старой версии ракеты состоялся в августе 2023 года.
У ULA достаточно двигателей для ракеты Atlas V, поэтому полеты системы не будут приостановлены или официально прекращены. В настоящее время ULA заключила контракт на более чем дюжину миссий, большая часть из которых связана со строительством спутниковой группировки Amazon Project Kuiper. В 2025 году Atlas также должен осуществить первый оперативный полет капсулы Starliner (Starliner-1), но точная дата запуска зависит от результатов реализуемой сейчас испытательной миссии.
В миссиях NSSL Atlas V должен уступить место новой ракете — Vulcan Centaur. Это двухступенчатая система обеспечения (высота 61,6 м и диаметр 5,4 м), которая, в отличие от Atlas, не имеет российских двигателей. На нижней ступени размещены две двигательные установки BE-4 разработки Blue Origin. Вторая ступень оснащена двигателем RL-10 производства Aerojet Rocketdyne. Первый полет состоялся в январе этого года. Следующий запланирован на сентябрь.
Первые две миссии для американских военных (USSF-106 и USSF-87) должны быть выполнены с использованием ракеты Vulcan к концу этого года. ULA должна придерживаться сроков, поскольку контракт на вторую фазу космического запуска NSSL, заключенный Космическими силами США (USSF) в 2020 году, предполагает, что к концу 2027 года компания выполнит 26 миссий для повышения национальной безопасности. В программе участвуют ULA и SpaceX. Участие Blue Origin в следующем этапе не исключено.