Благодаря огромному баку и батареям австрийская электростанция «Тиса» может поставлять энергию молниеносно и экологически безопасным способом.

Крупнейшая в Европе система централизованного теплоснабжения уже несколько лет находится недалеко от австрийского города Кремс. Это часть ТЭС «Тиса», где долгое время для выработки электроэнергии сжигался только газ, а иногда и нефть.

Тепловая электростанция «Тиса» недалеко от Кремса имеет гибридную систему хранения для централизованного теплоснабжения и стабилизации сети. Фото: Kurier

Международная энергетическая компания EVN сейчас сосредоточилась на декарбонизации и расширила систему хранения тепла, включив в нее большую батарею и фотоэлектрическую систему. Совместно с Венским техническим университетом и Австрийским технологическим институтом (AIT) проводятся исследования того, как гибридная система хранения может помочь сохранить стабильность электросети.

Поскольку она поставляет как тепло, так и электроэнергию, партнеры по проекту говорят о «секторной гибридной системе хранения» (SEKOHS). Одним из её компонентов является огромный бывший нефтяной резервуар. Он был переоборудован еще в 2008 году, хорошо изолирован и наполнен водой. Близлежащая электростанция, работающая на биомассе, была открыта в 2023 году и с тех пор регулярно используется для нагрева воды. При необходимости тепло возвращается в сеть централизованного теплоснабжения.

Переоборудованный нефтяной резервуар электростанции «Тиса» (в центре). Фото: EVN

Электростанция «Тиса» также может использовать систему хранения для утилизации избыточной энергии, которая должна рассеиваться в энергосистему Австрии.

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«Электроснабжение стабильно только в том случае, если генерация и потребление на 100% идентичны», — объясняет Кристоф Лошан из Венского технологического университета, руководитель проекта SEKOHS.

Если стихийно ищется крупный потребитель электроэнергии, воду в баке можно подогреть. Диапазон температур, который можно использовать, составляет от 60 до 90 градусов. Резервуар для воды становится гибридным накопителем благодаря большой химической батарее. Пять транспортных контейнеров на территории электростанции, наполненных литий-железо-фосфатными батареями, могут хранить 6 мегаватт-часов энергии.

Если в энергосистеме внезапно потребуется больше энергии, батарея может мгновенно выдать мощность до 5 мегаватт.

Ряд гидроаккумулирующих электростанций в Австрии также способны быстро вырабатывать или использовать электроэнергию. В других странах, например, есть газовые электростанции, которые постоянно работают на 50% своей мощности, чтобы обеспечить балансирующую энергию и при необходимости производство электроэнергии можно было быстро увеличить или уменьшить.

Газовые турбины на электростанции «Тиса», которые также используются для поддержания энергосистемы, будут использоваться меньше.

Электростанция «Тиса» — крупнейшая теплоэлектростанция оператора EVN. Фото: Kurier

Чтобы аккумуляторная батарея была всегда готова к подаче электроэнергии в любое время, на площадке электростанции была установлена большая фотоэлектрическая система с пиковой мощностью 3,4 мегаватта.

Существуют очень точные спецификации относительно того, как долго системы должны поглощать или генерировать энергию, чтобы участвовать в балансирующем энергетическом рынке. Компания Austrian Power Grid контролирует, сколько энергии необходимо производить или потреблять в краткосрочной перспективе.

В рамках исследовательского проекта искусственный интеллект также используется для управления потоками тепла и электроэнергии на электростанции «Тиса». Машинное обучение используется для создания прогнозов потребностей в тепле и выработке солнечной энергии.



