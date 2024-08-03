В Японии был разработан процесс, позволяющий расщеплять вредные вещества ПФАС с использованием незначительного количества энергии.

Особо термо- и водостойкие перфторалкильные и полифторалкильные соединения (ПФАС) содержатся во многих продуктах: от огнетушителей до сковородок и другой посуды и одежды. Они не разлагаются в естественной среде, поэтому их еще называют «вечными химикатами». Они быстро распространились по планете, и теперь их можно найти повсюду, даже во льдах Арктики или в организме человека. Однако, как оказалось, и от ПФАС можно избавиться.







реклама

Ученые из Университета Рицумейкан в Японии разработали процесс, с помощью которого ПФАС можно расщепить с относительно небольшими материальными и энергетическими затратами. До сих пор это было можно сделать только при значительных затратах энергии и при температуре более 400 °С.

В методе, опубликованном в исследовании в журнале Angewandte Chemie International Edition, используются нанокристаллы из сульфида кадмия и меди, а также воды и соединения триэтаноламина. Перфтороктановый сульфонат ПФАС (ПФОС) смешивали с раствором и облучали светодиодами видимого света с длиной волны 405 нанометров.

В ходе фотокаталитического процесса связи между углеродом и фтором в ПФАС разрываются и ионы фтора удаляются. Все происходит при комнатной температуре. Через 8 часов ПФОС может быть на 100% дефторирован.

Этот метод потенциально может «значительно способствовать созданию общества с экологической переработкой фтора», говорит ведущий автор исследования Йоичи Кобаяши. Полученный фтор можно снова использовать для новых продуктов. Это избавит промышленность от необходимости производить его в больших количествах.

Фтор является важным веществом для многих отраслей промышленности, от фармацевтики до технологий возобновляемой энергетики.