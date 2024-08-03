Офицеры вспомогательного подразделения Королевского флота Великобритании впервые в истории проведут забастовку.

С 1905 года в Соединенном Королевстве все корабли, поддерживающие действия Королевского флота, такие как нефтяные танкеры, перешли под контроль вспомогательного Королевского флота (англ. Royal Fleet Auxiliary, RFA), экипажи которого состоят из гражданских лиц. Это может показаться удивительным, учитывая военный характер их миссий.

Ранее это подразделение никогда не представляло особых проблем властям. Но ситуация может измениться в ближайшие дни или даже недели, если британское правительство не предоставит удовлетворительного ответа на их требования по заработной плате. Об этом 2 августа сообщил портал Zone Military (opex360.com).



Действительно, гражданские моряки вспомогательного военно-морского флота, несомненно, не пользовались тем вниманием, которого они заслуживали, со стороны сменяющих друг друга правительств. При этом, рабочий ритм, который они поддерживали в течение нескольких лет, не сопровождался повышением зарплаты.

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Так, по данным профсоюза Nautilus International, защищающего интересы моряков, и Национального союза работников железнодорожного и морского транспорта, моряки с 2010 года потеряли покупательную способность примерно на 30%, а темпы роста их занятости увеличилась.



«Более четырнадцати лет сокращения бюджета и ограничений зарплат, несмотря на все более сложные операции, проводимые флотом, имели пагубные последствия», — резюмировал Мартин Грей, директор профсоюза Nautilus International.

По его словам, моряки перегружены работой, им недоплачивают и их недооценивают. Тем более, что личный состав RFA был исключен из недавних правительственных мер, планирующих повысить зарплату британским военным на 6% с апреля 2024 года. И моряки RFA впервые за более чем столетие подали уведомление о забастовке на 15 августа.

Забастовка «всегда является крайней мерой», сказал Грей. Но тот факт, что офицеры впервые в истории объявили забастовку, является обвинением в адрес властей.



«Несмотря на ранний диалог с Министерством обороны после всеобщих выборов 4 июля, мы еще не получили нового предложения об улучшении вознаграждения для наших сотрудников», — заявил Мартин Грей.

Однако диалог с Министерством обороны Великобритании не был прерван, и профсоюзы остаются открытыми для предложений, которые могут быть им сделаны до 15 августа.

Сотрудников RFA «высоко ценятся», и мы «полны решимости выслушать их предложения», прокомментировал ситуацию представитель Минобороны. В ведомстве хотят обеспечить поддержание «постоянного диалога» для поиска ответов на поднятые «проблемы».

Но поскольку исход обсуждений неизвестен, представитель ведомства также пояснил, что Министерство обороны «работает над тем, чтобы свести к минимуму последствия любой забастовки».