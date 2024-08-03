Инициатива вызывает опасения со стороны правозащитных организаций.

Силы безопасности Аргентины на этой неделе обнародовали планы об использовании ИИ для «предсказания будущих преступлений». Недавно выбранный глава страны Хавьер Милей инициировал создание «Органа искусственного интеллекта в сфере безопасности», призванного использовать «алгоритмы машинного обучения для анализа исторических данных о преступлениях с целью прогнозирования будущих правонарушений».

Сцена из фильма «Особое мнения» с Томом Крузом

Между тем с начала 2025 года в ЕС будет запрещена так называемая «предиктивная полицейская деятельность» на основе ИИ. Системы оценки риска, которые оценивают риск или прогнозируют, совершит ли физическое лицо преступление на основе профилирования, не могут использоваться в ЕС со следующего года.

Инициативы в Аргентине, конечно, напоминают голливудский фильм «Особое мнение», в котором в антиутопическом будущем полиция должна предотвращать преступления до того, как они произойдут, с помощью оракулов, способных предвидеть будущее. В фильме система в конечном итоге была упразднена из-за ошибок и возможностей для манипуляций.

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Что касается новой инициативы аргентинских властей, то правозащитные организации высказались критически. Аналитики предупреждают, что соответствующая технология может контролировать определенные социальные группы. Неизвестно, какие и сколько силовиков будут иметь доступ к этой информации. В Министерстве безопасности заявляют, что личные данные должны быть защищены. Они хотят лишь выявить криминальные модели и тенденции в своих базах данных.

Правозащитная организация Amnesty International предупредила, что этот шаг может нарушить права человека. Правое либертарианское правительство Милея (он символически размахивал бензопилой во время предвыборной кампании) выступает за курс, согласно которому государственные институты и услуги резко сокращаются, чтобы уменьшить расходы для страны с огромными долгами и бешеной инфляцией. В то же время проводится жесткий курс на борьбу с преступностью и наблюдается милитаризация политики безопасности.