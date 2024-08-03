Хранилище предназначено для защиты от исчезновения редких видов растений и животных на Земле и сохранения биоразнообразия.

Тысячи видов животных и растений на Земле находятся под угрозой исчезновения. Сейчас исследователи предлагают создать на Луне своего рода хранилище клеток и ДНК различных биоматериалов.



Соответствующая статья была написана под руководством Мэри Хагедорн и опубликована в журнале BioScience. Образцы клеток должны быть криоконсервированы, то есть храниться в чрезвычайно холодном состоянии, на Луне. В случае необходимости их можно разморозить для восстановления ДНК, неповрежденных клеток и даже целых функционирующих организмов.

Идея сохранения биоразнообразия не нова. Например, Svalbard Global Seed Vault, аналогичное хранилище, расположено на норвежском острове Шпицберген. Его цель — сохранить растения, защитив их от таких влияний, как военные конфликты, изменение климата или стихийные бедствия. Этот огромный комплекс расположен в заброшенной угольной шахте и в силу своего географического положения остается холодным даже без активного охлаждения.

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Однако в прошлом было доказано, что хранилище не обеспечивает абсолютной защиты. Например, его затопило в 2017 году.



«Если бы там не было людей, наводнение могло бы повредить биоматериалы», — говорит Хагедорн изданию Guardian.

Места на Земле никогда не бывают полностью застрахованы от военных конфликтов. Хранилище на Луне было бы вне досягаемости изменения климата, стихийных бедствий или политической нестабильности, которые повсеместно распространены на Земле.

Естественно холодная среда Луны гарантирует, что образцы будут оставаться замороженными круглый год без необходимости использования источника энергии. Для этого можно было бы выбрать место в глубоких кратерах вблизи полярных регионов Луны, где температура будет -196 °С.

С одной стороны, можно было бы хранить клетки находящихся под угрозой исчезновения организмов, а также клетки, выполняющие важные функции в естественном цикле и пищевых цепях. Затем всё это можно будет использовать для восстановления населения на Земле или даже терраформирования другой планеты.

Хотя технологии готовы, Хагедорн не верит, что в ближайшее время такой проект на Луне осуществится. По ее словам, вместо этого ресурсы можно было бы направить на сохранение видов на Земле. По мнению специалиста, нужно и то, и другое.

Важнейшими шагами для реализации проекта будет разработка транспортировки на Луну. Можно просто отправлять грузы с материалами небольшими партиями в течение длительного периода времени с запланированными миссиями.