Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Есть планы по созданию хранилища клеток и ДНК биоматериалов на Луне
Хранилище предназначено для защиты от исчезновения редких видов растений и животных на Земле и сохранения биоразнообразия.

Тысячи видов животных и растений на Земле находятся под угрозой исчезновения. Сейчас исследователи предлагают создать на Луне своего рода хранилище клеток и ДНК различных биоматериалов.

Соответствующая статья была написана под руководством Мэри Хагедорн и опубликована в журнале BioScience. Образцы клеток должны быть криоконсервированы, то есть храниться в чрезвычайно холодном состоянии, на Луне. В случае необходимости их можно разморозить для восстановления ДНК, неповрежденных клеток и даже целых функционирующих организмов.

Идея сохранения биоразнообразия не нова. Например, Svalbard Global Seed Vault, аналогичное хранилище, расположено на норвежском острове Шпицберген. Его цель — сохранить растения, защитив их от таких влияний, как военные конфликты, изменение климата или стихийные бедствия. Этот огромный комплекс расположен в заброшенной угольной шахте и в силу своего географического положения остается холодным даже без активного охлаждения.

реклама

Однако в прошлом было доказано, что хранилище не обеспечивает абсолютной защиты. Например, его затопило в 2017 году.


«Если бы там не было людей, наводнение могло бы повредить биоматериалы», — говорит Хагедорн изданию Guardian. 

Места на Земле никогда не бывают полностью застрахованы от военных конфликтов. Хранилище на Луне было бы вне досягаемости изменения климата, стихийных бедствий или политической нестабильности, которые повсеместно распространены на Земле.

Естественно холодная среда Луны гарантирует, что образцы будут оставаться замороженными круглый год без необходимости использования источника энергии. Для этого можно было бы выбрать место в глубоких кратерах вблизи полярных регионов Луны, где температура будет -196 °С.

С одной стороны, можно было бы хранить клетки находящихся под угрозой исчезновения организмов, а также клетки, выполняющие важные функции в естественном цикле и пищевых цепях. Затем всё это можно будет использовать для восстановления населения на Земле или даже терраформирования другой планеты.

Хотя технологии готовы, Хагедорн не верит, что в ближайшее время такой проект на Луне осуществится. По ее словам, вместо этого ресурсы можно было бы направить на сохранение видов на Земле. По мнению специалиста, нужно и то, и другое. 

Важнейшими шагами для реализации проекта будет разработка транспортировки на Луну. Можно просто отправлять грузы с материалами небольшими партиями в течение длительного периода времени с запланированными миссиями.

#космос #луна #днк
+
Написать комментарий (0)
Исследователи предложили создать криогенный банк земных биоматериалов в кратерах на Луне
Столкновения галактик помогают разгадать тайны темной материи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
2
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
37
"РО": Дальнобойные ракеты Р-37М с ядерной БЧ позволят за раз уничтожать несколько самолётов и ракет
1
В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
+
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
1
ASUS готовит игровой планшет ROG Z13 Flow с процессором Strix Halo мощностью 110 Вт
+
Заводские версии танков Т-80БВМ и Т-72Б3М получили новую защиту от дронов
+
Xiaomi выпустила последнее обновление HyperOS для для разработчиков
+
Новые iPhone 16 Pro и Pro Max будут производиться в Индии
1
RedMagic 9S Pro+ с топовой версией Snapdragon 8 Gen 3 занимает первое место в рейтинге AnTuTu
+
На родине «КАМАЗа» запустили участок литейного производства полного цикла по выпуску компонентов для грузовиков
+
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
17
NASA опасается за лунную орбитальную станцию из-за больших размеров SpaceX Starship
3
Xbox достигает 500 млн активных пользователей, несмотря на падение продаж консолей на 42%
1
Rockstar разочаровали фанатов GTA Online перед конференцией Take-Two Interactive
2
На крупнейшей российской тепловой электростанции началась модернизация второго энергоблока
+
Официально представлен POCO M6 Plus 5G с процессором Snapdragon 4 Gen 2 и 108-мегапиксельной камерой
1
Опубликован подробный список изменений, новых функций и настроек в One UI 7
+
Генеральный директор Qualcomm пообещал компьютеры на Arm за $700
+

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
33
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
15
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
3
"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
15
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
16
Что делать, если Windows не запускается
15
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
7

Сейчас обсуждают

Джон Коннор
08:18
просто Нвидиа горят, люди обновляют на самое дншевое
Steam опубликовал статистику за июль: RTX 4060 стала лидером роста
Ильшат Ахмадеев
08:17
Эх была бы она ещё бесплатной!
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
Александр Харламов
07:44
Айфоновцы - сектанты-зомбаки, наивные жертвы рекламы. Айфоны - для курочек с пухлыми клювами...
Почему люди покупают смартфоны Apple, и так ли хорош iPhone на фоне конкурентов
Fox Enterprise
07:40
КАК повлияют одни КК на орбите на другие?! Создадут пробки на перекрестках? Какие нафиг лунные ОС, когда NASA и на орбите Земли физически не в состоянии создать что-то крупное, а только доедает резул...
Army Recognition: Иран запускает в серию новую мобильную систему ПВО собственной разработки
Иван Кравцов
07:29
Ну да, сделаны специально для одной серии американских РН. Счётная палата как то проводила аудит, оказалось, что мы долгое время продавали этот двигатель себе в убыток.
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
century84
07:21
Ну так завершай. Делов то.
Зеленский назвал скорейшее завершение вооружённого конфликта главной потребностью Украины
Morph
07:19
Да все неплохо, можно долго обсуждать сборку, но название статьи игровой ПК, соответственно это не только системник, но и переферия. Монитор, наушники или колонки, клава, мышка, роутер, коврик, сетево...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
ЮРА ОНИЩЕНКО
07:08
Не всех дураков в 45-м война побила, от них всë же дети появились...
Intel продлевает гарантию на процессоры Core 13-го и 14-го поколений до пяти лет
Dante1980
07:01
Я так понимаю, консоли у вас нет? Теоретик с видом от третьего лица? п.с. а вот у Sony.... Последний нормальный эксклюзив от Microsoft вышел в 2012 году. Последний нормальный эксклюзив от Sony вышел ...
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
GerrLord347
06:31
Задаюсь вопросом. Стоит ли на время купить сейчас 14900 (без К, не разгоняя его, раз такие проблемы начались) или дождаться осени и купить новый флагман от Интел, но с возможностью разгона???
Intel продлевает гарантию на процессоры Core 13-го и 14-го поколений до пяти лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем