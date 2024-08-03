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kosmos_news
Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами USS Florida завершила 727-дневную миссию
Подводная лодка типа «Огайо» USS Florida (SSGN 728) вернулась на базу военно-морских подводных лодок Кингс-Бэй, штат Джорджия, после 727-дневного пребывания в районах боевых действий.

Судя по редким фотографиям, сделанным по возвращении субмарины на военно-морскую базу Кингс-Бэй 31 июля, не похоже, что атомная подводная лодка с крылатыми ракетами USS Florida только что завершила 727-дневную миссию. Её корпус был без ракушек и водорослей, которые накапливаются, как только лодка погружается в морскую воду. На это 1 августа обратил внимание портал opex360.com.

Как напоминают ВМС США, военный корабль USS Florida отправился в плавание в августе 2022 года. Эта атомная подводная лодка с баллистическими ракетами в начале 2000-х годов была преобразована в лодку, несущую до 154 крылатых ракет «Томагавк». Она прошла около 60 000 морских миль и побывала в районах действий 5-го, 6-го и 7-го флотов. Эта очень длительная миссия потребовала пяти ротаций экипажа.


«Подводные лодки Восточного побережья очень редко перебрасываются на Западное побережье, но нам удалось проделать исключительную работу, выполнив эту миссию», — сказал капитан Питер Френч, командир экипажа корабля.

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ВМС США не предоставили подробностей операций, проведенных USS Florida за эти два года пребывания в море. Однако в апреле 2023 года было объявлено, что лодка перешла под оперативный контроль 5-го флота на Ближнем Востоке, «чтобы помочь обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность». Корабль USS Florida был сфотографирован во время прохода через Суэцкий канал, а его сухой док-укрытие использовался «морскими котиками» для их специальных операций.

Затем, в сентябре того же года, USS Florida совершил заход в порт Тромсё (Норвегия) после визита в Неаполь, где находится командование ВМС США в Европе и Африке. Никаких подробностей о деятельности лодки в Средиземноморье тогда не сообщалось.

Поскольку ситуация на Ближнем Востоке снова ухудшилась после атак на Израиль, ВМС США предположили, что USS Florida снова необходим на Ближнем Востоке. Это подтвердилось по его возвращению в Кингс-Бэй. USS Florida поддерживал авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), когда он находился под командованием 5-го флота. Он участвовал в атаках по военной инфраструктуре, используемой повстанцами-хуситами для нападения на морское сообщение в Красном море из Йемена.

Наконец, согласно новым фотографиям, опубликованным ВМС США, USS Florida находился на Гуаме вместе с военным кораблем «Мичиган» (Michigan), для пополнения запасов ракет «Томагавк». Что он сделал дальше? Вероятно, его предоставили 7-му флоту для патрулирования Тихого океана.

Напомним, что в составе ВМС США имеются четыре субмарины типа «Огайо», переоборудованных в подводные лодки с крылатыми ракетами. При водоизмещении более 16 000 тонн, длине 170 метров и ширине 12,8 метра они оснащены 4 торпедными аппаратами калибра 533,4 мм.

#военная техника #подводная лодка #uss florida
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