Новые танки Leopard должны частично заменить Т-72 советского производства.

В 2022 году благодаря инициативе «Ringtausch» Чехия получила 14 танков Leopard 2A4 из Германии, чтобы частично заменить свои Т-72 советского производства, которые она в то время передала Украине. Прага на этом не остановилась.







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В феврале министерство обороны Чехии объявило, что ведет переговоры со своим немецким коллегой о приобретении еще 14 танков Leopard 2A4 в обмен на новую военную помощь Украине, характер которой не уточняется. На согласование соглашения ушло шесть месяцев.

Действительно, 1 августа Чехия объявила, что получит 14 дополнительных танков, которые хотела. Об этом сообщает портал Zone Military (opex360.com).

Соглашение подписали директор по логистике Минобороны Чехии генерал Роберт Биелен, а также Стефан Айвс и Александра Кристя-Шмид «от имени компании Rheinmetall», уточняется в опубликованном по этому поводу пресс-релизе.

Как пояснил генерал Биелен, это соглашение является новым шагом на пути формирования тяжелой механизированной бригады, что является частью обязательств, взятых Прагой перед НАТО.



«Мы уходим от советской техники, которая доставляла нам проблемы с получением запчастей, и переходим на платформу, во многом превосходящую Т-72», — резюмировал он.

Первые Leopard 2A4 из этой новой партии будут поставлены чешской армии до конца этого года. Остальные будут переданы к апрелю 2025 года. Сумма этой помощи составит 4,5 миллиарда чешских крон, или около 178 миллионов евро.

Кроме того, министерство обороны Чехии также сообщило, что начало «предварительные консультации» по закупке третьей партии из 14 Leopard 2A4 и что ведутся переговоры о закупке 77 Leopard 2A8 на сумму 2,1 миллиарда евро.