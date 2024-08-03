Вместе Uber и BYD хотят вывести на улицы 100 000 новых электрических такси, чтобы популяризировать электромобильность среди пассажиров.

Американский Uber и китайский BYD объявили о многолетнем стратегическом соглашении, направленном на внедрение 100 000 электромобили китайского бренда на ключевые мировые рынки. Первоначально компании ориентировались на Европу и Латинскую Америку, а затем планируют расширить парк электротакси, включив в него страны Ближнего Востока, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Компании пока не назвали конкретных дат реализации проекта.







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Как отмечается в пресс-релизе перевозчика, целью соглашения является снижение затрат на владение электромобилем для водителей Uber и ускорение электрификации транспорта. Компании также стремятся на первом этапе помочь пассажирам электротакси.

Как пояснил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи, многие пассажиры впервые познакомились с электромобилем при заказе поездки, отсюда и желание показать преимущества вождения такого автомобиля большему количеству людей по всему миру.

Производитель BYD в свою очередь предоставит множество преимуществ водителям, которые решат управлять китайским электромобилем, такие как привлекательные цены, более низкие затраты на ремонт и страховку. Дополнительно сотрудничество между компаниями обеспечит скидки при зарядке автомобиля.

Компании также анонсировали сотрудничество в сфере автономных курсов с автопилотом. Uber объясняет, что, будучи крупнейшей в мире транспортной платформой, она обладает обширными знаниями в области внедрения беспилотных транспортных средств в глобальном масштабе.

Аналитики указывают, что объявление о партнерстве в конце июля — не случайность, а спланированная кампания, направленная против Tesla. В апреле Илон Маск объявил о внедрении мобильного приложения, позволяющего осуществлять автономные поездки на такси, а его запуск должен состояться в августе 2024 года. Однако из-за многочисленных технических проблем презентацию перенесли на октябрь.

Теперь у BYD появился глобальный партнер, который сможет обмениваться данными сотен миллионов пассажиров, позволяя им узнавать о предпочтениях и наиболее распространенных маршрутах. В январе китайский гигант инвестировал 14 миллиардов долларов в технологию автономного вождения, аналогичную «Автопилоту» Tesla, которая позволяет водителям в определенных ситуациях убирать руки с руля и ноги с педалей.

Стоит также отметить, что партнерство американского гиганта пассажирской транспортной отрасли и китайского производителя электромобилей произошло в то время, когда США и Евросоюз ввели дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей.