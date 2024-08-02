Rolls-Royce достиг прорыва в развитии мини-атомной электростанции.

Rolls-Royce хочет стать первым производителем мини-атомных электростанций в Великобритании. Проект малого модульного реактора (ММР) сейчас прошел важный этап утверждения. Британское Управление ядерного регулирования (ONR) завершило второй этап оценки проекта.

Так должна выглядеть мини-АЭС по версии Rolls-Royce. Фото: Rolls-Royce.com

реклама

Это следует из соответствующего сообщения регулятора. Утверждается, что Rolls-Royce выполнил все требования властей. Были оценены основные моменты, касающиеся дизайна, безопасности, защиты окружающей среды и многого другого. Последний третий шаг теперь будет сосредоточен на деталях реактора с водой под давлением. Если все пойдет по плану, первые ММР должны войти в строй в начале 2030-х годов.

Как следует из названия, ММР значительно меньше обычных атомных электростанций. Ожидается, что мощность реактора составит 470 мегаватт. Этого было бы достаточно для обеспечения электроэнергией около миллиона домохозяйств. Для сравнения: действующие атомные электростанции Великобритании в настоящее время вырабатывают от 1185 до 1364 мегаватт электроэнергии.

Модульная конструкция ММР позволяет изготовить гораздо больше компонентов на заводе, а не собирать их на месте. Это делает возможным своего рода серийное производство, что делает строительство ММР более быстрым и дешевым. В итоге вся система должна занимать пространство размером примерно с два футбольных поля.

Насколько на самом деле эффективны ММР для производства энергии в будущем, все еще обсуждается. В текущем отчете Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) содержится довольно критическая точка зрения об эффективности ММР.

Сообщается, что они «слишком дорогие, медленные и очень рискованные». Эта технология не сыграет существенной роли в замене ископаемого топлива, по крайней мере, в ближайшие 10–15 лет.