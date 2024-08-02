На платформе Polymarket 55% пользователей сделали ставку на то, что Дональд Трамп победит на выборах.

Polymarket — это платформа для ставок на основе блокчейна, где можно делать ставки в криптовалюте на самые разные вещи и события, такие как политика, спорт, поп-культура или Олимпийские игры. Но в настоящее время мир волнует один большой вопрос: кто победит на президентских выборах в США в ноябре и возглавит Белый дом в январе 2025 года?

Изображение: Polymarket

И в настоящее время есть четкий ответ на этот вопрос, по крайней мере, на Polymarket: 55% делают ставку на то, что Дональд Трамп победит на выборах над своей оппоненткой Камалой Харрис. Решающий фактор: 4 из 6 колеблющихся штатов (Джорджия, Аризона, Невада и Висконсин) склоняются к республиканцам, только 2 (Мичиган и Пенсильвания) поддержат демократов.

Объем ставок на итоги выборов в США достигли 468 миллионов долларов. Эти деньги были внесены через стейблкоин USDC, выпущенный американской компанией Circle и всегда привязанный к курсу доллара в соотношении 1:1 — другие криптоактивы не могут быть использованы для прогнозов на Polymarket. Пользователи привязывают свой кошелек (например, Coinbase, MetaMask, WalletConnect) и отправляют USDC для ставки в Polymarket. Пользователь, по сути, покупает акции, делая ставку.

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В настоящее время 55% делают ставку на победу Дональда Трампа на выборах, 43% делают ставку на победу Камалы Харрис (по 1% все еще верят, что победят Мишель Обама и Роберт Ф. Кеннеди). Доходы от ставок будут разблокированы, а затем выплачены после подтверждения победы на выборах. Все три ведущих средства массовой информации — Associated Press, Fox News и NBC — должны подтвердить результаты выборов. Если все три источника не назовут одного и того же кандидата ко дню инаугурации (20 января 2025 года), расчет ставок будет сделан по итогу инаугурации.

Помимо президентских выборов в США, можно сделать сотни других ставок. Кто выиграет больше всего медалей на Олимпийских играх? Когда ФРС снизит процентную ставку в США? Нанесет ли Иран ответный удар Израилю? Достигнет ли Ethereum нового исторического максимума в 2024 году? В общей сложности сейчас в букмекерских конторах находятся токены USDC на сумму более миллиарда долларов.



