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kosmos_news
Браузер Chrome получает функции искусственного интеллекта
Google оснастит свой браузер новыми функциями искусственного интеллекта, которые призваны улучшить качество поиска.

Google оснащает свой настольный браузер Chrome новыми функциями искусственного интеллекта. Вскоре пользователи смогут искать фрагменты изображения напрямую с помощью Google Lens. Кроме того, продукты должны сравниваться на нескольких вкладках, а в истории браузера можно осуществлять более конкретный поиск.


Вице-президент Chrome Париса Табриз 1 августа в своем блоге рассказала, на что способны новые функции. Последнее обновление Chrome должно позволить выбирать определенные объекты на изображении и искать их в интернете.

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Пользователям не придется сохранять изображение и вводить его в поиск изображений Google. Доступ к функции осуществляется через соответствующий значок рядом с полем ввода интернет-адреса. После выбора раздела изображения результаты отображаются на боковой панели.

Там же можно задать уточняющие вопросы. Например, если выбрать определенное платье, то можно попросить аналогичное платье в другом цвете. Эти функции будут добавлены непосредственно в браузер настольного компьютера с последним обновлением Chrome, которое выйдет в ближайшие несколько дней.

Тем, кто хочет сравнить товары на нескольких вкладках, придется набраться терпения. В ближайшие недели Google представит новую функцию под названием «Сравнение вкладок», которая представляет созданный ИИ обзор в одном месте. Однако эта функция изначально ограничена США.

То же самое касается улучшенного поиска в истории просмотров. В ближайшие недели пользователи из США смогут получить ответы на вопросы типа «Какой магазин мороженого я просматривал на прошлой неделе?». Нужно ввести текст в браузере и получить соответствующие страницы из своей истории. По словам Google, активация этой функции является полностью добровольной и не включает в себя данные, вводимые в режиме инкогнито.

Последнее крупное обновление браузера было осенью прошлого года. В Google Chrome вокруг значков вкладок появились кружки, которые сигнализируют о том, что определенные вкладки стали неактивными. Это часть функции Chrome «Экономия памяти», которая автоматически освобождает место от редко используемых вкладок. Это решение предназначено для повышения эффективности браузера.

Обновление, внесшее это изменение, было выпущено относительно недавно. В основе обновления лежит давняя проблема Chrome, а именно потребление памяти, вызванное большим количеством открытых вкладок.

Для пользователей, которые держат множество вкладок открытыми в течение рабочего дня, это долгожданное улучшение. Часто вкладки какое-то время остаются нетронутыми и все равно занимают память. Memory Saver решает эту проблему, обнаруживая неактивные вкладки и переводя их в спящий режим. Это приводит к более эффективному использованию доступной памяти и предотвращает проблемы с производительностью, вызванные чрезмерным количеством открытых вкладок.

Для тех, кого эта функция раздражает, есть возможность отключить режим экономии памяти. Microsoft Edge, также браузер на базе Chromium, уже некоторое время использует аналогичную функцию. Так что Google последовала примеру конкурентов.

#искусственный интеллект #chrome #браузер
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