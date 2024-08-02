Telegram запустил Web3-браузер, магазин приложений и разрешил дарить внутреннюю валюту.

Сервис для обмена сообщениями Telegram запустил новый мини-магазин приложений, чтобы 950 миллионов пользователей мессенджера могли легче находить небольшие приложения (в основном игры). Приложения, которые работают непосредственно в Telegram, перечислены на новой вкладке функции поиска — рядом с другими вкладками, такими как «Чаты» или «Медиа».

Магазин приложений Telegram. Источник изображения: Telegram

В настоящее время на вкладке перечислено около 30 мини-приложений, подавляющее большинство из которых представляют собой мини-игры, в том числе так называемые «тапалки», например, Hamster Kombat.

Существует также ряд других очень похожих игр, таких как Notcoin, Catizen или Major. У них есть собственные криптовалюты, которые, в свою очередь, основаны на блокчейне TON, сильно связанном с Telegram. Чтобы мини-приложения могли быстро распространяться, ими можно делиться среди собственных контактов Telegram в «Историях».

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В целом основатель Telegram Павел Дуров все больше озабочен тем, чтобы направить своих пользователей в сторону Web3. В мини-приложениях токены являются важным строительным блоком внутриигровой валюты. Например, в Hamster Kombat можно заработать токены HMSTR, просто нажимая на дисплей. Токены позже можно будет продавать на криптобиржах.

Саму внутреннюю валюту теперь разрешено дарить контактам через раздел «Настройки».

Новый браузер в приложении Telegram также должен облегчить доступ к приложениям Web3 в интернете. В конечном итоге, речь идет о том, чтобы больше пользователей и разработчиков привыкли к TON.

Напомним, Telegram планировал выпустить собственный токен GRAM, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США запретила его несколько лет назад. Позже штаб-квартира Telegram переехала в Дубай. Компания сообщила, что Telegram Open Network станет «Открытой сетью» с аббревиатурой TON. Это будет децентрализованный блокчейн с собственным токеном Toncoin, который должен работать независимо от Telegram. Фактически, TON и Toincoin по-прежнему сильно связаны с Telegram.