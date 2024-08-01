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kosmos_news
Reuters: продолжаются переговоры о посадке и взлете ракеты Starship в Австралии
СМИ сообщают о продолжающихся переговорах между SpaceX и представителями правительств США и Австралии в контексте сотрудничества по проекту самой мощной ракеты в мире — Starship.

Новость о продолжающихся переговорах между SpaceX и представителями правительств США и Австралии недавно появилась в агентстве Reuters со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с потенциальным планом сотрудничества. Инициатива предполагает потенциальную посадку и подъем сегментов ракет Starship/Super Heavy у берегов Австралии.
Фото: SpaceX

«План будет заключаться в том, чтобы запустить Starship с объекта SpaceX в Техасе, приземлиться в море у побережья Австралии», — сообщает Reuters. 

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Однако представленное предположение требует уточнения. Двухступенчатая система состоит из мощного ускорителя Super Heavy и разгонного блока — Starship (Ship). Ранее первый сегмент приводнился в Мексиканском заливе, а второй продолжил полет в космосе, а затем упал в океан.

Например, во время четвертой попытки в июне этого года разгонный блок (Ship 29) продолжил полет, достигнув высоты более 200 км над поверхностью Земли. В какой-то момент пропала связь с внешними камерами. Высота и скорость корабля постоянно отображались в трансляции, указывая на то, что ни один сегмент не был потерян. Через несколько минут сигнал вернулся, и через мгновение разгонный блок начал снова входить в атмосферу над Индийским океаном.

Из вышеизложенного следует, что, скорее всего, у берегов Австралии будет приземлен именно разгонный блок, а не вся ракета.


«Получение разрешения на это потребует ослабления контроля над экспортом передовых космических технологий, предназначенных для Австралии», — заявили источники, цитируемые Reuters. 

Точные планы еще обсуждаются, но указывается западное или северное побережье. Reuters указывает, что такого рода инициативы могут стать началом расширения присутствия SpaceX в регионе. Однако это очень долгосрочная перспектива. В настоящее время проблема, судя по всему, заключается в регуляторных барьерах, которые якобы являются основной темой разговора.

Эта инициатива принесет пользу не только экономическому развитию, но и безопасности США и их союзников в регионе, особенно в контексте потенциального конфликта с Китаем. В этом контексте стоит вспомнить военный проект Rocket Cargo.

Военные США исследуют возможность автономной перевозки грузов между двумя точками на Земле с помощью транспортных систем. Они особенно важны в контексте переброски ключевых грузов на поле боя в любом месте. Первой ракетой, подтвердившей возможности этого предположения, является Starship.

В настоящее время военные сосредоточены на разработке возможности транспортировки грузов в любую точку мира за 90 минут или меньше. Переброска грузов – это краткосрочная цель, поскольку в долгосрочной перспективе армия также хотела бы перемещать свои войска таким образом. Примером в этом контексте является Индо-Тихоокеанский регион, где множество островов и водоемы создают проблему для мобильности.

#космос #spacex #starship #австралия #super heavy
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