Лидером на рынке электромобилей считается автогигант BYD. Цены на нефть и субсидии стимулируют продажи электромобилей.

Последние данные из Поднебесной свидетельствуют, что в июне этого года 49,9% проданных машин в Китае были автомобилями BEV (полностью электрические) и PHEV (гибриды). Это только данные за один месяц, но при соответствующей динамике такого уровня доли электро- и частично электромобилей можно достичь в течение всего 2024 года.







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Из более чем 1,76 миллиона автомобилей, проданных в Китае в июне этого года, 876 000 были с электроприводом, пишет сайт cleantechnica.com со ссылкой на данные, представленные сайтом ev-volumes.com.

В июне на китайском рынке было продано около 482 000 экземпляров полностью электрических автомобилей и 393 000 подключаемых гибридов, тем самым достигнув беспрецедентного рубежа. Фактически каждый второй автомобиль (49,9%), зарегистрированный в течение месяца, был полностью или частично электрическим.

Как отмечает сайт cleantechnica.com, если тенденция сохранится, аналогичные результаты будут наблюдаться не только через месяц, но и в течение года. Уже сейчас, считая первое полугодие 2024 года, на долю BEV и PHEV приходится 43% всех автомобилей, проданных в Китае. Увеличение является значительным, поскольку в первой половине 2023 года на долю электрических и гибридных автомобилей приходилось 35% продаж.

Безусловным лидером среди производителей на рынке является китайский гигант BYD. Более того, президент этой компании уже в марте этого года объявил, что электромобили будут составлять половину продаж в 2024 году.

Самой популярной моделью, проданной в июне, стал внедорожник BYD Song, доступный в гибридных версиях (49 тысяч проданных экземпляров) и BEV (2,8 тысяч). Он обогнал, среди прочих, полностью электрическую Tesla Model Y (продано более 44 000 автомобилей), BYD Qin Plus (8,3 тысячи в электрической версии и 30 000 в гибридной) и электрический BYD Seagull (35 000 единиц).

После серьезных трудностей последних лет, которые в основном были связаны с пандемией коронавируса, производственные линии в Шанхае работают лучше и быстрее, чем когда-либо прежде.

Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) видит причины хорошего спроса в высокой цене на нефть и в государственных программах поддержки электромобилей. Но Tesla тоже не бездействует: производитель предлагает несколько стимулов для покупок через платформу социальных сетей Weibo. Например, Tesla субсидирует страхование автомобилей, предлагает покупку в кредит без первоначального взноса и привлекает клиентов низкими процентными ставками.