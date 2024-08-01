Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В будущем пользователи Apple смогут разблокировать устройства своим сердцебиением
В будущем iPhone и Apple Watch также смогут считывать настроение по сердцебиению.

iPhone можно было сначала разблокировать с помощью отпечатка пальца, а затем с помощью технологии распознавания лица. Идентификация осуществляется с помощью так называемых биометрических данных – это уникальная информация о теле, которую сложно скопировать. Поэтому технология считается достаточно безопасной для защиты мобильных телефонов. Apple, очевидно, планирует в будущем предоставить возможность разблокировать устройства Apple с помощью сердцебиения владельца смартфона.

Такие устройства, как Apple Watch, уже могут измерять сердцебиение. В будущем уникальный ритм сердца, по-видимому, также будет использоваться для разблокировки устройств.

Недавно Apple подала новый патент, описывающий метод, позволяющий измерить индивидуальное сердцебиение человека, чтобы его можно было четко отличить от ритма других людей. В частности, речь идет о новой технологии iPhone, которая позволит осуществлять аутентификацию по частоте пульса, когда пользователь обычно держит устройство в руках. По сути, это превратило бы iPhone в своего рода кардиомонитор.

реклама

Согласно Apple, технология работает следующим образом: пользователь держит iPhone в руке, а затем смартфон использует измеренное сердцебиение, чтобы определить, является ли этот человек владельцем устройства. Такая же система должна работать на Apple Watch, которые человек и так всегда носит на теле. В настоящее время необходимо разблокировать Apple Watch с помощью пароля; новая технология сделает это ненужным.

Для точного измерения сердцебиения необходимы две контактные точки. В Apple Watch для этого есть два датчика: один на задней панели, а второй на цифровой заводной головке — оба вместе активируют схему, которая позволяет измерять частоту сердечных сокращений.

Как показывает патент, рассматривается возможность дальнейшего использования данных сердца. Соответственно, по ним также можно будет прочитать настроение человека. Например, во время тренировки ритм воспроизводимой музыки можно регулировать в соответствии с сердцебиением, как пишет Apple в качестве примера. Например, во время разминки перед тренировкой можно включать энергичную и быструю музыку. В дальнейшем можно включать более спокойную музыку.

#apple #технологии #iphone #apple watch
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
27
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
20
В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
3
Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует цепной меч и многое другое
+
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
+
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
2
Google обновила Android Auto до версии 12.5
4
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
16
Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
19
Глава NVIDIA представил концепцию «физического ИИ», для которого требуются три компьютерные системы
1
Найден простой способ обойти замедление YouTube в России при помощи небольшой утилиты
3
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
2
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Метро Минска получило первый суперсовременный поезд «Минск 2024» российского производства
1
NYT: Потеря Урожайного и Старомайорского стала ещё одним символическим ударом для Украины
+
Спутниковые снимки обнаружили ранее неизвестную китайскую подводную лодку
+
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
12
Ученые создали «робота-жука», способного собирать данные об окружающей среде
+

Популярные статьи

Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
4
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
16
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
18
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
2
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
20
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
8
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
44
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
26
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4

Сейчас обсуждают

Борис Калашников
12:07
Интересно, почему у меня за пару лет использования Win11 не было подобных уведомлений? И уж особенно на полный экран? Может я как-то неправильно пользуюсь OS?
Российская армия взяла под полный контроль населённый пункт Волчье в ДНР
Vorvort
12:05
Цитата: "Видеокарта на гарантии не требует вмешательства". Сплошь и рядом видеокарты требуют доработки, даже флагманы. Например если использовать ASRock 7900XTX Aqua из коробки, то видеокарта быстро с...
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
Гнар Йордл
11:58
Чтоб CPU деградировал, нужно либо эксплуатировать его в экстремальных условиях, либо он должен быть изначально с изъяном, что и видим в 13 и 14 поколении интола
Эксперты XDA назвали 5 признаков деградации процессора и его скорого выхода из строя
Grotlon
11:55
У меня он и раньше начал тормозить, а сейчас стало еще хуже.
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
Dima Smirnov
11:53
Это и есть китайский PICO4. Даже на некоторых кадрах этого ролика видны китайские иероглифы на корпусе шлема.
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
Алмаз Хабибуллин
11:52
Плюсую, но что поделать Ты же видишь домен .ру?
Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
Vorvort
11:52
Цитата: "а эксперты и вовсе пишут, что современные графические чипы имеют минимальный разгонный потенциал" Автор - это что за эксперты? 😅 Radeon по прежнему отлично разгоняются. На 7900XTX прирост от...
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
Фреди Крюгер
11:51
Ля, ну только тупой не поймет, что спецом тормозят, а не оборудование виновато. Да че далеко ходить, правительство само подтвердило сии слова. Резко все оборудование полетело, но при помощи впн, прокс...
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
Textov Alex
11:45
Так это же Pico 4 🤨
Уфимские инженеры разработали VR-шлем
Dmitriy Technoman
11:41
9700ф что то не деградировал за 5 лет, всë что бывало до него с 1998 года ни разу не деградировало. Гавно решили делать - ну флаги вам в жопу
Эксперты XDA назвали 5 признаков деградации процессора и его скорого выхода из строя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем