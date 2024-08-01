В будущем iPhone и Apple Watch также смогут считывать настроение по сердцебиению.

iPhone можно было сначала разблокировать с помощью отпечатка пальца, а затем с помощью технологии распознавания лица. Идентификация осуществляется с помощью так называемых биометрических данных – это уникальная информация о теле, которую сложно скопировать. Поэтому технология считается достаточно безопасной для защиты мобильных телефонов. Apple, очевидно, планирует в будущем предоставить возможность разблокировать устройства Apple с помощью сердцебиения владельца смартфона.



Такие устройства, как Apple Watch, уже могут измерять сердцебиение. В будущем уникальный ритм сердца, по-видимому, также будет использоваться для разблокировки устройств.

Недавно Apple подала новый патент, описывающий метод, позволяющий измерить индивидуальное сердцебиение человека, чтобы его можно было четко отличить от ритма других людей. В частности, речь идет о новой технологии iPhone, которая позволит осуществлять аутентификацию по частоте пульса, когда пользователь обычно держит устройство в руках. По сути, это превратило бы iPhone в своего рода кардиомонитор.

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Согласно Apple, технология работает следующим образом: пользователь держит iPhone в руке, а затем смартфон использует измеренное сердцебиение, чтобы определить, является ли этот человек владельцем устройства. Такая же система должна работать на Apple Watch, которые человек и так всегда носит на теле. В настоящее время необходимо разблокировать Apple Watch с помощью пароля; новая технология сделает это ненужным.

Для точного измерения сердцебиения необходимы две контактные точки. В Apple Watch для этого есть два датчика: один на задней панели, а второй на цифровой заводной головке — оба вместе активируют схему, которая позволяет измерять частоту сердечных сокращений.

Как показывает патент, рассматривается возможность дальнейшего использования данных сердца. Соответственно, по ним также можно будет прочитать настроение человека. Например, во время тренировки ритм воспроизводимой музыки можно регулировать в соответствии с сердцебиением, как пишет Apple в качестве примера. Например, во время разминки перед тренировкой можно включать энергичную и быструю музыку. В дальнейшем можно включать более спокойную музыку.



